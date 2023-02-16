﻿Ekrem Memnun, şampiyonluk topunu yardım için bağışladı

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, Galatasaray'ın başında FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığı maçın topunu depremzedeler için bağışladı.

Galatasaray Kulübünün Dev Müzayede ile iş birliğinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların yararına düzenleyeceği açık artırmaya bağışlar devam ediyor.

Ekrem Memnun da 13 Nisan 2014'te Fenerbahçe ile karşılaştıkları ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazandıkları maçın topunu açık artırma ile satılması amacıyla sarı-kırmızılı kulübe teslim etti.