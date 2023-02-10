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Samsun’da depremzedeler için yakacak seferberliği ilan edildi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremden sonra tüm Türkiye yardım için adeta seferber olmuş durumda. Samsun’un Salıpazarı ilçesi vatandaşları ise zorlu kış şartlarını göze alarak depremzedeler için yakacak seferberliği düzenlediler.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 12:13
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Depremzedeler için Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yakacak seferberliği yapıldı

Samsun’da depremzedeler için yakacak seferberliği ilan edildi
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkıcı etki yaratan depremlerden dolayı evsiz kalan vatandaşlar zorlu kış şartlarıyla da mücadele etmek zorunda kalıyor.

Tüm Türkiye’nin giyecek, gıda, kışlık ekipman gibi yardımlar için seferber olduğu dönemde Samsun’un Salıpazarı ilçesi ise yakacak seferberliği ilan etti. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı'nın da hazır bulunduğu kampanya hakkında İlçe Kaymakamı Burak Öz, ‘‘depremzedelerin zorlu kış şartlarıyla mücadele edebilmesi için Salıpazarı ilçesi olarak biz de taşın altına elimizi koymayı kendimize görev bildik. Tüm ilçe seferber olmuş durumda. Vatandaşlarımız evlerinde yakacakları odunlardan feragat edip belirlediğimiz bölgelere odunları getiriyorlar. Uygun görülerek kesilen ağaçları getiriyorlar. Oradaki kardeşlerimiz üşümesin diye. Bu zorlukların üstesinden el ele vererek aşacağız’’ dedi.

Görüntülerde, vatandaşların araçlarıyla toplama noktasına odunları getirdiği, diğer vatandaşların ise ellerindeki motorlu testereler ile gelen büyük ağaçları yakılabilecek boyuta getirdiği görülüyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kendilerine ‘yardım’ olarak verilen kömürleri de depremzedeler için getiren bazı vatandaşlar duygu dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

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