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Depremzedeler kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 16.00 sıralarında Salihli- Gölmarmara karayolu Gördes Kavşağı'nda meydana geldi.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 08:25
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Depremzedeler kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı

Depremzedeler kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
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Gölmarmara'dan Alaşehir yönüne gitmekte olan Abdullah Afrin (43) yönetimindeki otomobil, Gördes'ten Salihli yönüne ilerleyen Emrah Akça'nın (31) kullandığı kamyonet ile kavşakta çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Akça ile otomobildeki Yusuf Gülen, M.G. (63), M.K. (43) ile kamyonette yolcu olarak bulunan G.G. (23) ve H.M. (19), yaralandı. Otomobil sürücüsü Abdullah Afrin ise kazayı yara almadan atlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Yusuf Gülen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza yapan otomobildeki 6 kişinin de depremzede oldukları ve Hatay'dan Akhisar'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)

 

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