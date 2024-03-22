Depremzedeler sağlık hizmeti alabilmek için Kuveyt’ten gelecek parayı bekliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlar, depremin üzerinden 1 yılı aşkın sürenin geçmesine rağmen sağlık hizmetlerine erişirken sorun yaşıyor. Ülkede, Sağlık Bakanlığı’na bağlı bulunan toplamda 927 hastanenin yalnızca 116’sı, depremden etkilenen 11 ilde bulunuyor.

Depremden etkilenen 11 ilde, birinci basamak sağlık hizmetleri, halen konteyner kentlerde veriliyor. Bu durumda, AKP iktidarı, depremin yıktığı 11 ilde sağlık kuruluşlarının yapım onarım ve makine-teçhizat alımı için 153 milyar TL kaynak ayırdı. Bu kaynağın yalnızca 8 milyar TL’si birinci basamak sağlık tesisi yapılması amacıyla kullanılacak.

Sağlık Bakanlığı, deprem bölgesine yönelik birinci basamak yatırımlarını Kuveyt’in sağladığı finansman ile yapacağı 8 prefabrik aile sağlığı merkezi (ASM) ile çözmeyi planlıyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN TEPKİ GELDİ

12 Aralık’ta Kuveyt Fonu ile Sağlık Bakanlığı’na 37 adet ruh sağlığı ve psikolojik destek ve fiziksel rehabilitasyon konteyneri ile 8 prefabrik aile sağlığı merkezinin hibe edilmesine ilişkin anlaşmanın imzalandığı, Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıkta Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Bülteni’nde açıklandı.

Sağlık çalışanları ise deprem bölgesindeki birinci basamak sağlık hizmetlerinin Kuveyt’ten gelecek hibeyle yapılacak olmasına tepki gösteriyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, konu hakkında, “Birinci basamak sağlık tesislerinin inşasını ortaya koyduğunuz bütçe ile yapmıyorsanız, bu konuda kendinizi sorumlu görmüyorsunuz demektir. Samimi değilsiniz demektir. Bu seçim yatırımlarıyla o kentlerin sağlık altyapı sorunu ortadan kalkardı” açıklamasında bulundu.

BİRİNCİ BASAMAK HİZMETLERİ NELERDİR?

Birinci basamak sağlık hizmeti, sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleri ile teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada verildiği sağlık hizmetidir. Bireylerin, hastalığa yakalanmadan hastalığın önlenmesini amaçlar. Resmi kurum tabiplikleri, aile sağlığı merkezleri (ASM), verem savaş dispanseri, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi (AÇSAP) ve SSK sağlık istasyonu; birinci basamak sağlık kuruluşlarındandır.