﻿Depremzedeler yararına mezatta 4.7 milyon lira toplandı

AA

Siyah Sanat Galerisi tarafından depremzedeler yararına düzenlenen ve gönüllü sanatçıların eser bağışladığı mezatlarda, 4 milyon 700 bin lira bağış toplandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedeler adına gerçekleştirilen mezatlarda, eserlerin satışından elde edilen gelirin yaklaşık yüzde 80'i, AFAD'ın yardım hesaplarına gönderildi.

İstanbul başta olmak üzere, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yaşayanların yanı sıra deprem bölgesindeki sanatçı ve koleksiyonerlerin de eser gönderdiği açık arttırmalarda, 30 sanatsever ilk kez eser satın almış oldu.

"BÜTÜN GELİR, MAKBUZ KARŞILIĞI AFAD'A BAĞIŞLANDI"

Siyah Sanat Galerisinin sahibi Serhat Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, galerinin organizasyonuyla gerçekleştirilen açık arttırmayla depremzedeler için 4,7 milyon lira bağış toplandığını belirtti.

Galeri bünyesinde hüsnühat, tezhip ve ebru gibi geleneksel sanatlarda hazırlanan eserlerin satış ve danışmanlığı yaptıklarını aktaran Aydın, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin herkesi çok üzdüğünü söyledi.

Aydın, mezat düzenlerken depremzedelere yardım etme düşüncesiyle yola çıktıklarını ve çok iyi sonuçlara ulaştıklarını dile getirerek "Bütün sanatçıların yardımlarıyla beraber bu organize oldu. Siyah Sanat bünyesinde eser bağışı alındı, eserler toplandı ve satıldı. Bunun bütün geliri de makbuz karşılığı AFAD'a bağışlandı." dedi.

Bölgedekilerle kan bağı olmasa da manevi bağlarının bulunduğunu ve sanatçı arkadaşlarından da depremde zarar görenlerin yer aldığını anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"'Ben eser bağışlamak istiyorum ama eserlerin hepsi enkaz altında kaldı, eşim öldü, çocuklarım öldü' diyen sanatçı arkadaşlarımız da var maalesef. Onlara buradan da başsağlığı diliyoruz. Bütün Türkiye'ye, Türk halkına, özellikle Kahramanmaraş'takilere, Elbistan, Hatay yani hangi birini sayalım? Allah hepimizin yardımcısı olsun."

"EMİNİM Kİ 7'DEN 70'E HEPİMİZ AYNI ŞEYİ HİSSETTİK"

Serhat Aydın, deprem haberlerinin duyulmaya başlanmasıyla herkesin aynı şeyi hissettiğini belirterek "Üzüntü, acı, keder, uykusuz günler, ağzımıza lokma koyamadık yani sanki bir şey yerken, içerken kendimizi suçlu hissettik. Çay içerken, otururken, keyifteyken hani insan çay içmekten utanır mı? Yemek yemekten utanır mı? Biz bu haldeydik yani. Hepimiz böyleydik." değerlendirmesinde bulundu.

Yardımlarına kendi çalışma alanı olan sanatla katkıda bulunmak istediklerini, gelen talepler doğrultusunda sanatçı, koleksiyoncu ve iş adamlarının desteğiyle depremzedeler için mezat yapmaya karar verdiklerini anlatan Aydın, şu bilgileri verdi:

"Hiç kimseden bir şey istemedik. Kimseden bir eser talebimiz olmadı. Instagram'dan sadece infak etmelerini istedik. Yazdığım tek cümle 'Bir hurma dahi olsun infak edelim.' Gücümüz yettiği kadar. Böyle bir kampanyayı Allah bize nasip etti ve ilk kampanyaya kendi koleksiyonumdan Besmele-i Şerif ile başladım. 'Bismillahirrahmanirrahim' yazılı orijinal hat tablosu açık arttırma usulü satılınca bütün sanatçılardan talepler geldi. 'Biz de verelim, biz de verelim.' derken elhamdülillah çığ gibi büyüdü. Bizim de gücümüz buydu. Yani fiziki orada olamadık ama manevi olarak kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösterdik."

Aydın, ilk defa 220 sanatçının bir hayır kervanında buluştuğunu ve 260 eserin satıldığını aktararak "105 kişi eser aldı, bunlardan 30 tanesi de ilk defa eserle tanıştı, 30 tane yeni koleksiyoner ortaya çıktı elhamdülillah." diye konuştu.

"SİZ ÇAY İÇEMEZKEN BİZ DE ÇAY İÇEMEDİK"

Yardım açık arttırması sayesinde sanatçılarla eser satın alanlar arasında da sosyal bir bağ kurulduğunu dile getiren Aydın, "Bizim asıl gayemiz Hazreti İbrahim'in ateşine bir su serpmekti, bir karınca misali olmaktı. Biz sanatçılarla beraber hangi yolda olduğumuzu belli ettik. 'Biz de sizin yanınızdayız, depremzedelerin yanındayız. Biz sizin bir kardeşiniziz. Siz orada zordayken biz de burada zordayız, biz de üzüntülüyüz. Siz çay içemezken biz de çay içemedik. Siz uyuyamazken inanın biz de uyuyamadık.' Bunu anlatmak istedik." ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında eserlerini bağışlayan sanatçılara teşekkür eden Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Türk milleti olarak ve ümmet olarak yardım denilince hudutsuzuz elhamdülillah. Bu da benim şahsım adına gurur duyduğum bir harekettir. Türk milleti olarak her şeyi unuturuz ama biri darda, zorda olduğu zaman hepimiz koşarız. Bu da bunun en büyük örneği. Çünkü sanatçılar en değerlilerini verdiler. Birincilik ödüllerini verdiler. Adıyaman'daki depremzede evi yıkılmış, 'Ben de infak etmek istiyorum' diyor. Yani infaka kendi ihtiyacı var, bir kuruşa ihtiyacı var, bir damla suya ihtiyacı var elindeki eseri infak etti. Diğer sanatçı zelzelede ölüm riskini göze alıp eserini infak etmeye çalışıyor. Biz elhamdülillah millet olarak, toplum olarak yardımda canla başla hudutsuzuz, ölçümüz yok."

HATTAT SAİM ÖZEL'İN İCAZETİ 250 BİN LİRAYA SATILDI

Depremden sonra çevrim içi gerçekleştirilen mezatlarda en pahalı eser, 250 bin liraya satılan rahmetli hattat Saim Özel'in Hamid Aytaç ve Halim Özyazıcı imzalı icazeti oldu.

Siyah Sanat Galerisinin ev sahipliğinde yapılan ve saatler süren açık arttırmalarda 220 sanatçının bağışladığı 260 eserin satışından yaklaşık 4 milyon 700 bin lira bağış toplandı.

Hasan Çelebi, Mehmet Memiş, Hüseyin Kutlu, Fatih Özkafa, Abdulhamid Yılmaz, Erol Dönmez, Abdurahman Depeler, Ahmet Depeler, Hakan Arslan, Yılmaz Turan, Osman Çiçek, Ayten Tiryaki, Emel Türkmen, Fatma Özçay, İbrahim Şengül, Fatma Ülker, Bilal Akkaya, Nadir Tatar, Said Abuzeroglu, Tuba Asiltürk, Meral Akbaş, Emre Özdemir, Şeyma Teberik, Mustafa Parıldar, Gülsüm Gügercin, Sevim Beyazıt Şirikçi, Menaf Nam ve Cemali Gündoğdu, yardım mezatı için eseri gönderilen sanatçılar arasında yer alıyor.

Bağışların yüzde 80'den fazlasının AFAD hesaplarına geçtiği kampanya kapsamında, makbuzu ibra edilen eserler yeni sahiplerine teslim edilirken kampanya için gönderilen yüze yakın orijinal özel eser daha meraklısıyla buluşmayı bekliyor.