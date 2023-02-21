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Depremzedeler yararına online müzayede

Depremzedeler yararına sanat galerilerinin katılımıyla online müzayede düzenlendi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 18:57
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Depremzedeler yararına online müzayede

Depremzedeler yararına online müzayede
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Depremzedelere destek için bir araya gelen kurum ve sanatçıların "Sanatla yaraları sarmak için var mı arttıran?" başlığıyla düzenlediği etkinlik, Depo Müzayede sosyal medya hesabından canlı yayımlandı.

Etkinliğe, Ares Antik Müzayede, Hattusha Art, DG Art Project, Sancak Müzayede, Artium Modern, Depo Müzayede, Bi Nevi Galeri, ECN Art Galeri, Zone Art Galeri, Antika Kadiköy, AE Sanat, Sultan Müzayede, Nuket Antik'in de aralarında bulunduğu 25 sanat galerisi katıldı.

Sanatçı ve koleksiyonerlerin bağışladığı 200'ü aşkın resmin satıldığı müzayedede, toplam 3 milyon 387 bin lira bağış toplandı.

Eserlerin, AFAD, Türk Kızılay veya Ahbap'a yapılan ödemelerden sonra dekont gösteren alıcılara teslim edileceği bildirildi.

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