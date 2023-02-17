Mehmetçiğe depremzedelerden duygulandıran not

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehirde büyük bir yıkıma sebep oldu.

HATAY'DA YIKIM BÜYÜK OLDU

Depremden etkilenen şehirlerin başında ise Hatay geldi. Enkaza dönen Hatay’da binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Depremden sağ kurtulan vatandaşlar ise şehri terk etmeye başladı.

DEPREMZEDELERDEN MEHMETÇİĞE NOT

Bununla birlikte bölgede yağma olaylarına karşı güvenliği sağlayan bir asker, bir binanın duvarındaki yazıyı kaydederek sosyal medyadan paylaştı.

Binanın duvarlarında “Bu bir veda değil, geri döneceğiz Hatay” ve “Asker abiler, evimiz önce Allah’a sonra size emanet” yazıldığı görüldü.

O anlar izleyenleri duygulandırdı.