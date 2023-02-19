Merve Boluğur afet bölgesinden döner dönmez eleştirilere sert yanıt verdi. Depremzedelere yardım için gitmişti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde yıkımlar gerçekleşti. Büyük kayıpların yaşandığı depremde arkadaşını aramak için ilk günler Hatay'a giden Boluğur evine dönünce normal hayatına devam etti.

Kuaförden anlarını paylaşan ve şarkı söyleyen Boluğur'a tepki geldi. Instagram'dan günlük hayattan çektirdiği fotoğraflarını yayınlayan oyuncu, gelen eleştirilere sitem etti.

Merve Boluğur, "Herkes psikolog herkes yargı merkezi ülkemde... Herkes kendi işine baksın, hepimizin kendi hayatı sonuçta... Şu kınama huyunuzdan vazgeçin, kendi yaşamlarımıza bakabiliriz" dedi.