19 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Merve Boluğur afet bölgesinden döner dönmez eleştirilere sert yanıt verdi. Depremzedelere yardım için gitmişti

Merve Boluğur afet bölgesinden döner dönmez eleştirilere sert yanıt verdi. Depremzedelere yardım için gitmişti

Deprem bölgesinden dönen Merve Boluğur, kuaförden fotoğraf ve şarkı söylediği anları paylaşınca tepki çekti. Oyuncu Merve Boluğur gelen tepkilerden sonra "Herkes psikolog herkes yargı merkezi ülkemde..." diyerek sitem etti.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 14:47
Takip Et

Depremzedelere yardım için gitmişti. Merve Boluğur afet bölgesinden döner dönmez eleştirilere sert yanıt verdi

Merve Boluğur afet bölgesinden döner dönmez eleştirilere sert yanıt verdi. Depremzedelere yardım için gitmişti
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde yıkımlar gerçekleşti. Büyük kayıpların yaşandığı depremde arkadaşını aramak için ilk günler Hatay'a giden Boluğur evine dönünce normal hayatına devam etti.

Kuaförden anlarını paylaşan ve şarkı söyleyen Boluğur'a tepki geldi. Instagram'dan günlük hayattan çektirdiği fotoğraflarını yayınlayan oyuncu, gelen eleştirilere sitem etti.

Merve Boluğur, "Herkes psikolog herkes yargı merkezi ülkemde... Herkes kendi işine baksın, hepimizin kendi hayatı sonuçta... Şu kınama huyunuzdan vazgeçin, kendi yaşamlarımıza bakabiliriz" dedi.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
1
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
2
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
3
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
4
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
5
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
6
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
7
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
﻿Umman'da deprem
﻿Umman'da deprem
﻿Umman'da deprem
﻿Depremzede çiftçiye ekonomik destek
﻿Depremzede çiftçiye ekonomik destek
﻿Depremzede çiftçiye ekonomik destek
﻿İslahiye'de yıkılan binalara ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
﻿İslahiye'de yıkılan binalara ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
﻿İslahiye'de yıkılan binalara ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
﻿Kılıç Milli Takımı Dünya üçüncüsü 
﻿Kılıç Milli Takımı Dünya üçüncüsü 
﻿Kılıç Milli Takımı Dünya üçüncüsü 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.