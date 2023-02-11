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Depremzedelere yardımcı olabilecek web siteleri

Türkiye’de gerçekleşen 2 büyük depremde depremzedelere yardımcı olabilecek bazı web siteleri belli oldu.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 12:27
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Depremzedelere yardımcı olacak web siteleri belli oldu

Depremzedelere yardımcı olabilecek web siteleri
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 2 büyük depremde an itibariyle can kaybı 20 bin yaralı vatandaş ise 80 bin oldu. Deprem Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Hatay’da da yıkıma neden oldu.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, depremzedelerin kolaylıkla ulaşabileceği ve yardım alabileceği web siteleri aktarıldı.

O siteler şunlar:

sesver.in

deprem.io

afetbilgi.com

SESVER.İN

Yardıma ihtiyacı olanlarla yardım edebilecekleri buluşturmayı hedefleyen web sitesi, otomatik konum paylaşma, sesli görüşme gibi birçok özelliği sayesinde hızlı müdahale şansını önemli ölçüde artırmayı odak alıyor. Siteye ilk giriş yaptığınızda karşınıza ”Yardım İstiyorum” ve ”Yardım Edebilirim” olmak üzere iki farklı seçenek çıkıyor.

DEPREM. İO

Sesli görüşme gibi özelliklerin aksine daha çok form doldurarak taleplerin iletilmesini odak alıyor. Siteye ilk giriş yaptığınız zaman eğer yardıma ihtiyacınız varsa ”Ben/Tanıdığım Enkazda”, ”Gıdaya İhtiyacım Var” ve ”Isınmaya ihtiyacım Var” seçeneklerini seçebiliyorsunuz. Bunun dışında yardım etmek istiyorsanız, ”Enkaz Altında Olanlar”, ”Gıda İhtiyacı Olanlar” ve ”Isınma İhtiyacı Olanlar” sekmelerine tıklayarak gerekli bilgileri alabiliyorsunuz.

AFETBİLGİ.COM

Bu internet sitesi afetle ilgili bilgilerin iletilmesine aracı oluyor. Geçici barınma noktaları, güvenli toplanma alanları, eşya bağışı imkanları ve Kızılay kan bağışı noktaları gibi önemli ve kritik bilgilere ulaşma imkanınız var.

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