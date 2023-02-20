Depremde evini kaybedenler için Evim Yuvan Olsun devrede. Başvuru nereden yapılacak

Evim Yuvan Olsun kampanyası ile hayırseverler evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabileceğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, " Vatandaşlarımızın kullanmadıkları evlerini depremzede ailelerin kullanımına sunmak veya uygun şartlarda kiralamak isteyen hayırseverlerimiz "evimyuvanolsun.org" sitesinden başvurabilirler" ifadelerini kullandı.

BARINMA SORUNUN ÇÖZÜMÜNE KATKI...

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere "Evim Yuvan Olsun" uygulaması hayata geçirildi. Hayırseverlerin güvenilir bir uygulamayla evlerini bedelsiz olarak ya da indirimli kira bedelleriyle ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunabilecekleri bir sistem devreye alındı.

Ev tahsis etme imkanı olmayan vatandaşlar ise sistem üzerinden nakdi bağış yoluyla depremzedelere barınma desteği verebilecek.

Uygulama üzerinden oluşan konaklama imkanları, depremzedelerin istifadesine sunulacak.

Uygulama kapsamında, boş ya da kullanmadığı evini depremzedeler için en az 3 ay süreyle açanların başvurusu alınacak. Başvurular, evin bulunduğu ilçenin Kaymakamlığı tarafından yerinde incelenecek. Kaymakamlığın uygun bulduğu evler bedelsiz olarak kampanyaya dahil edilecek. Kaymakamlık ile ev sahibi arasında "Ödünç Sözleşmesi" imzalanacak. Belirlenen depremzede aile eve Kaymakamlık tarafından yerleştirilecek.

KİRA BAĞIŞINDAN KARŞILANACAK

Evini piyasa koşullarına göre uygun bir bedelle depremzedelerin kullanımı için 1 yıllığına kiraya vermek isteyenler de bu sisteme başvurabilecek. İstenen kira bedeli, evin gerçek ederinin belirgin bir şekilde altında olacak. Kaymakamlıklar, evin uygunluğunu ve kira bedelinin indirimli olduğunu yerinde teyit edecek. Kaymakamlığın uygun bulduğu bu evler de kampanyaya dahil edilecek. Bu evler için de Kaymakamlık ile ev sahibi arasında "Kira Sözleşmesi" imzalanacak ve depremzedeler yine Kaymakamlık tarafından eve yerleştirilecek. Bu evler için belirlenen kira bedeli, AFAD hesabında toplanan kira bağışlarından karşılanacak.

Depremzede ailelerin kullanımı için eviyle kampanyaya katılamayanlar, bu uygulama üzerinden nakdi kira desteğinde bulunabilecek. Bu destekler, kampanya kapsamında "indirimli olarak kiralanacak" evlerin kira ödemelerinde kullanılacak.

ÖNCELİK VERİLECEK AİLELER...

Depremzedelere evlerini bedelsiz tahsis etmek isteyenler en az 3 aylık bir taahhüt ile kampanyaya katılabilecek. İsteyen ev sahipleri bu süreyi 12 aya kadar uzatabilecek. Evini indirimli kiraya vermek isteyenlerin ise standart 1 yıl süreyle evlerini açmaları gerekecek.

Kampanya kapsamına dahil edilen evlere yerleştirilecek depremzede aileler AFAD ve İçişleri Bakanlığı birimleri tarafından belirlenecek. Evlere yerleştirme yapılırken engelli, yaşlı, düzenli tedavi gerektiren kronik hastalığı bulunan ve benzeri dezavantajlı bireylerin bulunduğu aileler ile depremde aile fertlerini kaybetmiş çocuklu ailelere öncelik verilecek.

FATURALAR KAYMAKAMLIK TARAFINDAN ÖDENECEK

Kampanya kapsamında depremzedelerin yerleştirildiği evlerin elektrik, su, doğal gaz faturaları, depremzedelerin kaldığı dönem için Kaymakamlık tarafından ödenecek. Bu hususta ev sahibine ilave bir gider doğmaması sağlanacak.

Depremzede ailelerin kullanımları nedeniyle evde veya evdeki eşyalarda bir zarar oluşması ihtimaline karşı Türkiye Sigorta tarafından güvence sunulacak. Depremzedelerin kullanımına bedelsiz veya kiralama yoluyla açılan evler, "Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası" kapsamına alınacak. Sigorta primleri Türkiye Sigorta tarafından karşılanacak.

Türkiye'nin en büyük emlak listeleme platformlarından üçü kampanyaya destek olacak. "emlakjet.com", "hepsiemlak.com", "sahibinden.com" platformları sahip oldukları büyük müşteri havuzlarını bu kampanyaya yönlendirecek. Evini depremzedelere açmak isteyenler, istedikleri bir platformdan başvuru formu doldurarak kampanyaya katılabilecek. Bu platformlarda doldurulan başvuru formları, kurulan entegrasyon ile İçişleri Bakanlığının sistemlerine iletilecek.

Kampanyaya ilişkin detaylı bilgiye "www.evimyuvanolsun.org" internet sitesinden ulaşılabilecek.

BAKAN VARANK'TAN YENİ AÇIKLAMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Evim Yuvan Olsun Projesi"nin "Devlet Millet El Ele" verilerek yapıldığını belirterek, "Bu kampanya ile güvenli şekilde hayırsever vatandaşlarımızın evlerini afetzede vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız." dedi.

Varank, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) "Evim Yuvan Olsun" Projesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin ilk anından itibaren devletin bütün imkanlarını ve kurumlarını seferber ettiğini söyledi.

Afetin üstesinden gelebilmek ve depremzedelerin acısını dindirebilmek için büyük mücadele verdiklerini ifade eden Varank, bu mücadelede en büyük destekçilerinin aziz milletin ve hayırsever vatandaşların olduğunu kaydetti.

Varank, devlet ve millet el ele verilen bu mücadelede ilk günden itibaren kendilerine gelen talepler olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız bizi arayarak şunu söylediler 'Benim kullanmadığım bir evim var, bağ evim var. Ben yurt dışında yaşıyorum senede 15 gün kaldığım bir evim var. Acaba bu evimi güvenli ve içim rahat bir şekilde nasıl depremzede ailelerin kullanımına sunabilirim. Onlar bu evlerden istifade edebilirler.' diye talep alıyorduk.

Bu talebi, karşılamak üzere İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde, AFAD'ın koordinasyonunda kaymakamlıklarımızın aktif çalışacağı bir projeyi başlatmış olduk. Evim Yuvam Olsun Projesi.

Bu projede evini karşılıksız ya da makul bir kira karşılığında afetzedelerle paylaşmak isteyen hayırseverlerimiz, 'evimyuvanolsun.org' internet sitesinden giriş yaparak evlerini kaydediyorlar. Bu kaydı alınan evlerimiz öncelikle AFAD koordinasyonunda ilgili kaymakamlıklarımıza yönlendiriliyorlar."

"EVLERİN DOĞALGAZ, ELEKTRİK VE SU FATURALARINI KAYMAKAMLIKLAR ÖDEYECEK"

Kaymakamlıkların bu evlerin kontrolünü yaptıktan sonra hayırsever vatandaşlarla sözleşmeler imzalanacağını ifade eden Varank, gerek bedelsiz gerekse de 1 yıllık makul bir kira karşılığında kullanılmak üzere bu evlere afetzede vatandaşların yerleştirileceğini bildirdi.

Evini kullandırmak isteyen vatandaşların bizzat kaymakamlıklarla muhatap olacağını dile getiren Varank, "Evinizi ücretsiz kullandırmak istiyorsanız en az 3 ay süresince evini kullanmak üzere sözleşme yapmak istiyoruz. Bundan daha kısa ücretsiz olarak verimli şekilde afetzede vatandaşlarımızı buralarda barındırma imkanı mümkün değil.

Kira karşılığı evinizi kullandırmak istiyorsanız da makul bir kiranın olması gerekiyor. En az 1 yıl süreyle afetzedelerimizi barındırmak istiyoruz. Bu evlerin doğalgaz, elektrik ve su faturalarını da kaymakamlıklarımız ödeyecek. Bu konuda hayırseverlerin endişelenmesine gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, evi olmayan hayırseverlerin de bu kampanyaya katkı sağlayabileceğini anlatarak, onların da sistem üzerinde depremzedelerin kirasını ödemek için AFAD'ın hesaplarına bağış yapabileceğini bildirdi.

Projenin devlet ve millet el ele vererek yapıldığını vurgulayan Varank, "Bu vatandaşlarımızın talepleri üzerine oluşturulmuş bir proje. Şimdiden ilginin olduğunu görüyoruz. Bu kampanya ile güvenli şekilde hayırsever vatandaşlarımızın evlerini afetzede vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız." ifadesini kullandı.

Varank, evlere yerleştirilecek afetzedelerin seçimi konusuna da değinerek, öncelikle bir yakınını depremde kaybetmiş ailelerden başlayacaklarını belirtti.

Daha sonra da engelli bireylere sahip aileleri bu evlere yerleştireceklerini anlatan Varank, "Sürekli hastalığı olan yaşlı vatandaşlarımızın olduğu ailelerden başlayarak bu evleri iskan etmeye başlayacağız. 1 senelik bu evlerin afetzede vatandaşlarımızın kullanımına açılması onlar açısında bir nebze acılarını dindirecek bir iş olacak.

İlk günden itibaren Cumhurbaşkanımız şunu güvenle ilan etti, 'Biz inşallah bölgede vatandaşlarımızın bir daha deprem korkusu yaşamayacağı kalıcı konutları inşa etmeye başlıyoruz.

Bu geçici barınma alternatifleriyle vatandaşlarımızı uygun şekilde barındırarak kalıcı konutlarını teslim edeceğiz.' Vatandaşlarımız kendi şehirlerinde güvenle yaşayacaklar." dedi.

500 EV SİSTEME KAYDOLDU

Bakan Varank, projenin dün gece ilan edildiğini ve şu anda 500 evin sisteme kaydolduğunu aktardı.

Hayırseverlerin bedelsiz veya uygun bir kira karşılığında evlerini afetzedelere açmak üzere sisteme kayıt yaptırdıklarını söyleyen Varank, şunları kaydetti:

"Burada iki önemli husus daha var. Biz bu operasyonu Türkiye'deki emlak listeleme platformlarıyla yapıyoruz. Sektörün 3 önemli platformu teknik olarak bize yardımcı oluyor. Ayrıca, evlerin içinde oluşabilecek muhtemel hasarlarla ilgili belli bir orana kadar sigorta yapmayı taahhüt ediyor.

Devlet millet el ele vererek bu afetin üstesinden geleceğiz. Biz şu anda bölgede 350 bin vatandaşımızı geçici barınma alanlarında, çadır kentler, konteyner kentler ile kamu misafirhanelerinde, Gençlik Spor Bakanlığı yurtlarında barındırıyoruz.

Ayrıca bölge dışında da 300 binden fazla vatandaşımızı misafirhane ve otellerde barındırıyoruz. Bunun gibi uygulamalarla da vatandaşlarımıza farklı alternatifler sunacağız. Canı yanan vatandaşlarımızın acısını dindireceğiz.

Kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu işe destek olmak isteyen vatandaşlarımız 'evimyuvanolsun.org' sitesini ziyaret edebilirler."

BAYKAR'DAN KAMPANYAYA KATILIM

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Evim Yuvan Olsun" kampanyası kapsamında, Baykar çalışanları için yeni yapılan 22 adet eşyalı daireyi, bir sene boyunca depremzedelere açtıklarını bildirdi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evim Yuvan Olsun" kampanyası çerçevesinde, Baykar'daki çalışma arkadaşları için yeni yapılan 22 adet eşyalı daireyi bir sene boyunca depremzedelere açtıklarını kaydetti.

Bir ay sonra hazır hale gelecek dairelerin, bir yıl süreyle depremzede ailelerin kullanımına sunulduğunu aktaran Bayraktar, depremin mağdur ettiği vatandaşların acil barınma ihtiyacının karşılanması ve sıcak bir yuvaya kavuşmaları için imkanı olan herkesi bu güzel kampanyaya davet etti.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise "Depremde evlerini kaybeden kardeşlerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için Evim Yuvan Olsun kampanyasıyla Baykar lojmanlarımızı açıyoruz." paylaşımında bulundu.