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Prof. Dr. İsa Eşme: Yapmayın! Bir de eğitimde yıkım yaşamayalım

İktidar, KYK yurtlarına afetzedeleri yerleştirebilmek için üniversitelerde uzaktan eğitime geçti. Evlerine gönderilen öğrenciler, “Zaten pandemide iki yıl kaybettik. Uzaktan doktor, mühendis mi olacağız?” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 11:40
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Depremzedelerin KYK'lara yerleştirilmesi için öğrenciler evlerine gönderildi

Prof. Dr. İsa Eşme: Yapmayın! Bir de eğitimde yıkım yaşamayalım
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Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ili birden etkileyen iki büyük deprem sonrası en büyük sorun “barınma” oldu.

İktidar, depremzedelerin konaklaması için Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) vatandaşları yerleştirmeye çalıştı. Yurtlar boşaltılsın diye de üniversitelerde 'uzaktan eğitime' geçildi.

Cumhuriyet'ten Sena Tufan'ın haberine göre; eğitimciler, öğrenciler ve siyasiler, “Turizm bölgelerinde boş oteller var. Sadece İstanbul’da 750 bin, ülkede 1 milyon 800 bin konut boş. Depremzedeler buralara yerleştirilebilir” diyerek duruma tepki gösterdi. 

"GENÇLERİMİZ ÖĞRETMENLERİNDEN UZAK KALDIĞI SÜRECE YARA DERİNLEŞİR"

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ekber Şahin, üniversitelerin kapatılmasının ciddi bir yanlış olduğunu belirtti ve “Öğrenciler için büyük risk var. Gençlerimiz öğretmenlerinden, üniversitelerinden uzak kaldığı sürece yara derinleşir” dedi. Şahin, güvenli bölgelerdeki üniversitelerin bir an önce açılması gerektiğini söyledi. 

"EĞİTİMDE YIKIM YAŞAMAYALIM"

Eski YÖK Başkanvekili Prof. Dr. İsa Eşme de bu kararın eğitimde yıkıma neden olacağına dikkat çekti. Eşme, “Üniversitelerin örgün programlarında okuyan öğrenci sayısı 5 milyon 964 bin 910. KYK yurtlarında kalan öğrenci sayısı 678 bin 763. Devletin yurt kapasitesi ise 759 bin 838. Her 100 öğrenciden sadece yüzde 11’inin barındığı yurtları boşaltmak için üniversiteler kapatılıyor. Yapmayın. Bir de eğitimde yıkım yaşamayalım” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, eşyalarını çöp poşetleriyle taşıdı.

"PANDEMİ SÜRECİNDE DE ÖĞRENCİLER EĞİTİMDEN UZAKLAŞTIRILDI. BU KUŞAĞA HAKSIZLIKTIR"

Eğitim-Sen Genel Yükseköğretim ve Eğitim Genel Sekreteri Sinan Muşlu şunları söyledi:

Plansızlığın ve kriz yönetebilme kabiliyetinden yoksunluğun faturası, gençlerimizin eğitim hakkı feda edilerek çıkarılamaz. Pandemi sürecinde eğitimden koparılmış öğrencilerimizi bir kez daha eğitimden koparmak bu kuşağa yapılan çok büyük bir haksızlıktır.

"TEK ADAM REJİMİYLE BU KARARLAR ALINIYOR"

Eğitim Sen İstanbul 8 No’lu Şube Hukuk Sekreteri Şeref Bayar da ülke genelinde yurtların boşaltılması için OHAL’in ülke genelinde alınmış bir karar olması gerektiğini söyledi. Bayar, “Tek adam rejimi nedeniyle bu kararlar alınıyor. Hukuki bir karşılığı olamaz. Cumhurbaşkanlığı’nın geniş yetkilerinden dolayı böyle kararlar alınıyor” diye konuştu. 

"EĞİTİMSİZLİĞE YENILDIK"

Maltepe Üniversitesi öğrencisi Zeynep Taşcı, “Depremde zaten eğitimsizlik bizi yendi, şimdi yine eğitimi sınırlıyorlar” dedi. “Barınamıyoruz Hareketi” ise sosyal medya hesabından, “Oteller, boş evler ve nicesi varken bulduğunuz çözüm afetzedelerle dayanışma gösteren öğrencileri kapının önüne mi koymak? Almadığınız sorumlulukların bedelini öğrenciler ödemeyecek!” dedi.

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