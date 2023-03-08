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Depremzedeler nasıl oy kullanacak? Nüfus ve vatandaşlık İşleri Müdürlüğü açıkladı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre depremden etkilenen illerdeki vatandaşlar e-Devlet üzerinden ikametgah adresini değiştirebilecek.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 12:05
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Depremzedelerin nasıl oy kullanacağı açıklandı

Depremzedeler nasıl oy kullanacak? Nüfus ve vatandaşlık İşleri Müdürlüğü açıkladı
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Kahramanmaraş depreminin vurduğu 11 ilden farklı kentlere göçler devam ediyor. Binlerce depremzedelerin nasıl oy kullanacağı belli oldu. 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü depremzede vatandaşların adres işlemlerine ilişkin açıklama yapıldı. Deprem bölgesinden diğer illere giden depremzedelerin adres değişikliği, ikamet aldırma işlemlerinin e-Devlet ve nüfusmatik üzerinden yapılabileceği aktarıldı.

Depremzedeler karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerleri adres olarak beyan edilebiliyor. Adres değişikliği işlemleri, e-Devlet ve Nüfusmatikler üzerinden yapılabiliyor. Adresi 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sebebiyle değişen vatandaşların, adres değişikliği işlemlerini nüfus müdürlüklerinin yanı sıra e-Devlet ve Nüfusmatikler üzerinden de yapabileceği belirtildi.

Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi'nin 7’nci maddesinin 4’üncü fıkrasına istinaden, doğal afet sonucu yerleşim yeri kullanılamayacak hale gelen vatandaşların karavan, çadır, prefabrik ev, yurt, huzurevi gibi yerleri adres olarak beyan edebileceği duyuruldu.

AÇIKLAMADA ŞÖYLE DENİLDİ:

Afetzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin azaltılması ve kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için 6 Şubat öncesinde yerleşim yeri adresi depremden etkilenen illerde bulunan vatandaşlarımızın diğer illere yerleşim yeri adres değişikliği işlemlerini nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilmelerine imkân sağlanmıştır. Ayrıca Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinin 7’nci maddesinin 4’üncü fıkrasına istinaden doğal afet sonucu yerleşim yerlerinin kullanılamayacak hale gelmesinden dolayı afetzede vatandaşlarımız, yerleşmeleri için gösterilen 'karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerler'e nüfus müdürlüklerimiz, e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yerleşim yeri adres beyanı yapabilecektir.

 

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