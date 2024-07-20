Depremzedelerin yılan korkusu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Depremzedelerin yılan korkusu

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzede vatandaşları yaşadığı konteynere giren yılan paniğe neden oldu. Yılanı itfaiye ekipleri yakaladı.

Bunaltıcı sıcaklar insanlar kadar hayvanların da etkiliyor. Özellikle yılanlar serin yer bulduklarında buralara yerleşiyorlar.

Antakya ilçesi Günyazı Mahallesi'nde depremzede vatandaşların yaşadığı konteynere yılan girdi. Yılanı gören depremzede vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yılanı konteynırdan çıkarttı. İtfaiye ekiplerin yılanı çıkarttıkları anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ekipler tarafından çıkartılan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

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