Depremzedelerin yılan korkusu

Bunaltıcı sıcaklar insanlar kadar hayvanların da etkiliyor. Özellikle yılanlar serin yer bulduklarında buralara yerleşiyorlar.
Antakya ilçesi Günyazı Mahallesi'nde depremzede vatandaşların yaşadığı konteynere yılan girdi. Yılanı gören depremzede vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yılanı konteynırdan çıkarttı. İtfaiye ekiplerin yılanı çıkarttıkları anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ekipler tarafından çıkartılan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.