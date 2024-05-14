Depremzedenin kaldığı konteyner soyuldu

Kaynak: İHA
Depremzedenin kaldığı konteyner soyuldu
6 Şubat depremleri nedeniyle konteynerde kalan bir depremzedenin konteyneri, kimliği henüz belirlenemeyen şahıs veya şahıslar tarafından soyuldu.

Adıyaman Şehirlerarası Otogar yakınlarında bulunan K-13 konteyner kent içerisine gelen kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar, bir depremzedenin konteynerinin kapısını zorlayarak içeriye girdi. Kimsenin olmadığı konteynerden içeriye giren şahıs ya da şahıslar, buzdolabını, klimayı yerinden söktü.

Konteynerin içinde değerli eşya arayan kişiler, söktükleri klima ve buzdolabını çalarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri konteynerde incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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