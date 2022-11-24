24 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor. Depresyona neden oluyor

Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor. Depresyona neden oluyor

Yapılan araştırmalardan bazı yiyeceklerin ruh halini iyileştirdiğini bazılarının ise stres ve kaygıyı kötüleştirdiğini ortaya çıktı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 10:13
Takip Et

Depresyona neden olan yiyecekler. Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor. Depresyona neden oluyor
+
Aa
-

Çağımızın korkulu rüyası olan ve iş hayatından da kaynaklana stres ve depresyonun doğrudan yediklerimizle bağlantılı çıkması korkuttu.

Araştırmalar, bazı yiyeceklerin ruh halini iyileştirdiğini, bazılarının ise stres ve kaygıyı kötüleştirdiğini göstermesiyle dikkat çekti. Kaygıyı azaltmak için yenecek veya kaçınılacak yiyecekler hakkında daha çok bilgi sahibi olarak hem ruh sağlığınıza hem de genel sağlığınıza katkıda bulunabileceğiniz vurgulandı.

Mayo Clinic'e göre, beslenme kaygıyı tedavi edemez. Ancak kaygıyı gidermeye yardımcı olan ve vücutta sakinleştirici etkisi olan besinler bulunurken, diğer besinler yemek yedikten sonra kaygıya neden olduğu vurgulandı.

STRES VE KAYGIYA NEDEN OLAN YİYECEKLER

-Alkol

-İşlenmiş gıdalar

-Şarküteri etler

-Kahve

-Şeker

RUH HALİNİZİ YÜKSELTMEK İÇİN BU YİYECEKLERİ TERCİH ETMEK İSTEYEBİLİRSİNİZ:

-Düşük glisemik gıdalar

-Magnezyum

-Omega-3 yağlı asitler

-Çikolata

-Folat ve diğer B vitaminleri

Triptofan (Triptofan, kümes hayvanları, kırmızı et, süt, yumurta, fındık, mercimek, kepekli ekmek, tahıl ve makarnaların yanı sıra soya ürünleri ve çikolatada oldukça fazladır.)

Çinko içeriği yüksek yiyecekler de ruh halini iyileştirebilir. Bulgular, istiridye, kaju fıstığı, karaciğer, sığır eti ve yumurta sarısının azalmış kaygı ile bağlantılı olduğunu göstermektedir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Tozanlı
24.11.2022 11:09
Alabildelerde yemeleri kaldı...150 gr kaju denen yemiş 40 50 tl... Hangı sağlık hangi stres... Çocuklar okula aç gidiyor.... Seçimi bekliyoruz..  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
1
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
2
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
3
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
4
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
5
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
6
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
7
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿TÜBİTAK, depremin ardından Düzce'de saha çalışmalarına başladı
﻿TÜBİTAK, depremin ardından Düzce'de saha çalışmalarına başladı
﻿TÜBİTAK, depremin ardından Düzce'de saha çalışmalarına başladı
﻿Ne oluyor bu kızlara. Liseli kızı, kız öğrenciler dövdü arkadaşları gülerek izledi
﻿Ne oluyor bu kızlara. Liseli kızı, kız öğrenciler dövdü arkadaşları gülerek izledi
﻿Ne oluyor bu kızlara. Liseli kızı, kız öğrenciler dövdü arkadaşları gülerek izledi
﻿Adana Çukurova’da icradan satılık daire
﻿Adana Çukurova’da icradan satılık daire
﻿Adana Çukurova’da icradan satılık daire
﻿O ağrı topuk dikeni olabilir mi?
﻿O ağrı topuk dikeni olabilir mi?
﻿O ağrı topuk dikeni olabilir mi?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.