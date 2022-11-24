Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor. Depresyona neden oluyor

Çağımızın korkulu rüyası olan ve iş hayatından da kaynaklana stres ve depresyonun doğrudan yediklerimizle bağlantılı çıkması korkuttu.

Araştırmalar, bazı yiyeceklerin ruh halini iyileştirdiğini, bazılarının ise stres ve kaygıyı kötüleştirdiğini göstermesiyle dikkat çekti. Kaygıyı azaltmak için yenecek veya kaçınılacak yiyecekler hakkında daha çok bilgi sahibi olarak hem ruh sağlığınıza hem de genel sağlığınıza katkıda bulunabileceğiniz vurgulandı.

Mayo Clinic'e göre, beslenme kaygıyı tedavi edemez. Ancak kaygıyı gidermeye yardımcı olan ve vücutta sakinleştirici etkisi olan besinler bulunurken, diğer besinler yemek yedikten sonra kaygıya neden olduğu vurgulandı.

STRES VE KAYGIYA NEDEN OLAN YİYECEKLER

-Alkol

-İşlenmiş gıdalar

-Şarküteri etler

-Kahve

-Şeker

RUH HALİNİZİ YÜKSELTMEK İÇİN BU YİYECEKLERİ TERCİH ETMEK İSTEYEBİLİRSİNİZ:

-Düşük glisemik gıdalar

-Magnezyum

-Omega-3 yağlı asitler

-Çikolata

-Folat ve diğer B vitaminleri

Triptofan (Triptofan, kümes hayvanları, kırmızı et, süt, yumurta, fındık, mercimek, kepekli ekmek, tahıl ve makarnaların yanı sıra soya ürünleri ve çikolatada oldukça fazladır.)

Çinko içeriği yüksek yiyecekler de ruh halini iyileştirebilir. Bulgular, istiridye, kaju fıstığı, karaciğer, sığır eti ve yumurta sarısının azalmış kaygı ile bağlantılı olduğunu göstermektedir.