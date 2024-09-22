Derbide protokol karıştı. Fenerbahçeli ve Galatasaraylı yöneticiler birbirine girdi

Trendyol Süper Lig’in 6. Haftasında Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hatipoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe deplasmanında çok güzel bir galibiyet aldık. Teknik heyete, oyunculara ve taraftara çok teşekkür ederiz. Anamızın ak sütü gibi helal bir galibiyetle dönüyoruz. Takım olarak çok güzel geldik ve çok güzel gittik.

“BAYILANLAR OLDU”

Emniyet'e teşekkür ederiz. Aynı şeyleri deplasman seyircimiz için söyleyemeyeceğim. İnsanlığa yakışmayan şekilde bir koridordan geçirdiler ve bayılanlar oldu. Başkaları yaptığı zaman şikayet edenlerin daha kötülerini kendi statlarında yapması, samimi olmadıklarını gösteriyor"

“FENERBAHÇELİ YÖNETİCİLER SULAR ATTI”

"Protokol tribününde olay yaşandı. Yöneticiler olarak galibiyetin gururuyla fotoğraf çektirirken, Fenerbahçeli yöneticiler sular attı. Kadın yöneticimiz Ece'ye bu su şişesi isabet etti. Hoşgörüsüz davranmalarını üzüntüyle karşılıyoruz ve kınıyoruz. Bunların yaşanmaması lazım"

“KADIKÖY’DE KEPENK İNDİRTTİK”

"Geçen sene maç bittikten sonra sahaya çıkıp boş tribünler önünde sevininler, seyircimiz varken, kutlama yapmamamız için kapı yerine kepenk yapmışlar. Biz Kadıköy'de kepenk indirttik! Galibiyeti soyunma odamızda doyasıya kutladık. Kepengi indirtmiş olmanın gururuyla dönüyoruz"