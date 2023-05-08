Derbide tekmeler yumruklar havada uçuştu. 7 kırmızı kart çıktı

Editör: Barış Atakan

Monumental Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi River Plate, 90+3'te Miguel Borja'nın penaltıdan kaydettiği gol ile 1-0 kazanırken çıkan olaylar gündeme damgasını vurdu.

Golün ardından sahada yaşanan büyük kavgada 2 takımdan toplamda 7 oyuncu kırmızı kart gördü.

River Plate adına sahada olan Agustin Palavecino'nun yanı sıra kulübedeki Elias Gomez ve Ezequiel Centurion, Boca Juniors adına ise sahada olan Miguel Merentiel, Ignacio Fernandez, Nicolas Valentini ve sahada olmayan Jorge Figal oyundan atıldı.

OLAYLAR BÖYLE BAŞLADI

River Plate'in attığı golün ardından Agustin Palevecino'nun yaptığı hareket Boca Juniors oyuncularını adeta çileden çıkardı.

Kaleci Sergio Romero'nun tepkisi sonrası neredeyse tüm futbolcular birbirine girdi.

Yedek kulübelerinin de sahaya girmesiyle kavga kontrol edilemez bir hal aldı.

Hakem olayların yatışmasını bekledi.

Daha sonra maçın hakemi tam 7 kişiye kırmızı kart gösterdi.

111 DAKİKALIK MAÇ

111 dakika süren derbi ardından River Plate 37 puanla liderliğini sürdürdü. Boca Juniors 18 puanla 15. sırada kendine yer buldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında River Plate deplasmanda Talleres ile karşılaşırken, Boca Juniors evinde Belgrano'yu ağırlayacak.