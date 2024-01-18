Derbinin VAR kayıtları açıklandı: Pozisyon penaltı

Premier Lig'in 18. haftasında Anfield Road'da oynanan maçta, Arsenal 4. dakikada Gabriel Magalhaes'in golüyle 1-0 öne geçti.

Liverpool 29. dakikada Mohamed Salah'ın golüyle eşitliği sağladı: 1-1.

Liverpool'un Mohamed Salah ile tehlike yarattığı bir pozisyonda, Arsenal'den Martin Odegaard topa eliyle müdahale etti.

Liverpoollu futbolcular ve teknik heyet hakeme penaltı çağrısında bulundu, ancak VAR Hakem Chris Kavanagh'ı uyardı.

Premier Lig'de tartışmalı pozisyonların VAR kayıtları yayınlanmaya devam ediyor. 23 Aralık'ta oynanan bu maçın da kayıtları paylaşıldı.

KAYITLAR ORTAYA ÇIKTI

Kayıtlarda, Hakem Kavanagh'ın Liverpoollu futbolcuların itirazlarına, "Hayır, eli yerde" diye cevap verdiği duyuluyor.

VAR yardımcısı Lee Betts de Kavanagh'a, "Evet, aynen öyle, evet, katılıyorum" diyor.

Sonra VAR David Coote devreye giriyor ve kararı doğrulayarak, "Yere düşüyor ve kollarını kendine doğru çekiyor, bu yüzden benim için kontrol bitti" diyor.

WEBB: PENALTI

PGMOL'da (Profesyonel Hakem Şirketi) başkan olan eski hakem Howard Webb, Liverpool'un efsanevi oyuncusu Michael Owen ile birlikte VAR kayıtlarını izledi.

Webb, kayıtları izledikten sonra, "Sahadaki hakem Odegaard'ın kaydığını ve kolunun yere gittiğini gördü. Odegaard kayarken, kolu açılıyor ama sonra kolunu vücuduna doğru çekiyor ve top kola çarpıyor. VAR bunu inceledi.

Odegaard'ın kolunu vücuduna doğru çekmesinin, kendini daha küçük göstermeye çalıştığı anlamına geldiğini düşündü. Bu, burada önemli olan nokta.

İçgüdüsel ya da bilerek olsun, kolunu topa doğru çekerek büyük bir yarar sağlıyor. Aldığımız tüm geri dönüşler çok açıktı. Oyun bu durumda bir penaltı istiyordu. Ben de aynı görüşteyim" açıklamasında bulundu.