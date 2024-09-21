Derbiye saatler kala flaş Atilla Karaoğlan iddiası

Trendyol Süper Lig’in 6. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Artık saatlerin kaldığı dev derbi için nefesler tutulurken eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban’dan Atilla Karaoğlan hakkında flaş sözler geldi.

İşte Deniz Çoban’ın sözleri:

"Geçmişte yönettiği maçlar hatırlatılarak, Atilla Karaoğlan ataması eleştiriliyor. Fakat bir gerçek var ki bu maçı yönetmeye aday, yönetecek tecrübe ve donanıma sahip yeterli alternatif elde yok”

“OLMAZLAR İÇİNDEN EN OLABİLECEK İSİM KARAOĞLAN’DI”

“Mete Kalkavan, Hüseyin Göçek, Suat Arslanboğa, Abdülkadir Bitigen, Bahattin Şimşek, Tugay Kaan Numanoğlu gibi tecrübeli ve ligin yükünü çeken çoğu isim artık yok. Bu tablodan olmazlar içinden en olabilecek isim Karaoğlan’dı”

“YA ÇOK İYİ OLUYOR YA ÇOK BAŞARISIZ”

“Karaoğlan’ın ortalama performansına nadir rastlıyoruz. Ya çok iyi oluyor ya da çok başarısız. Ortası çok yok gibi. Umarım bu derbi günü, onun iyi günü olur"