Dere yatağında vahşice işlenen cinayetle ilgili olarak 2 şüpheli yakalandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, 18 yaşındaki Anıl Alperen Yılmaz’ın cesedi, dere yatağında bağlı ve yaralı halde bulundu.

KAYNAK: İHA
Dere yatağında vahşice işlenen cinayetle ilgili olarak 2 şüpheli yakalandı

Polis ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin, “Kasten Adam Öldürme” suçundan yargılanacakları bildirildi.

Ceset dere yatağında bulundu

Olay, 15 Ekim 2023 günü saat 17.00 sıralarında Çürüksu Çayı tabir edilen dere yatağında meydana geldi. Dere yatağında ağzı, elleri ve ayakları bağlı, vücudunda kesici alet yaraları olan bir ceset gören vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, cesedin Anıl Alperen Yılmaz’a ait olduğunu tespit etti.

Şüpheliler operasyonla yakalandı

Polis ekipleri, cinayeti aydınlatmak için çalışma başlattı. Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, farklı suçlardan kaydı olan 2 şüpheliyi belirledi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler adliyeye sevk edilecek

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin, “Kasten Adam Öldürme” suçundan adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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