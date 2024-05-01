Deri hastalıklarının en önemli nedeni ortaya çıktı. Uzmanlardan uyarılar geldi

Deri hastalıklarının ölümcül etkileri olduğu bilinmektedir ve bu hastalıkların başlıca nedeni merak edilmeye devam ediyor.

Güneşin, deri hastalıklarının başlıca nedeni olduğu anlaşılmıştır ve bu konuda uzmanlar uyarılarda bulundu.

Dermatolog Gaye Sarıkan Ünal, deri hastalıklarının büyük bir kısmının güneş kaynaklı olduğunu belirtti.

Özellikle çocukluk dönemindeki güneş yanıklarının, ilerleyen yaşlarda deri kanserine yol açabileceği unutulmamamasına Uzm. Dr. Ünal dikkat çekti.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Nalan Kükürt, bahar mevsiminde bazı deri hastalıklarının daha sık görüldüğünü ifade etti.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Nalan Kükürt, bahar aylarında dikkat edilmezse yaşam kalitesini düşürebilecek cilt sorunlarının ortaya çıkabileceğini ve bu dönemde sık rastlanan cilt hastalıkları ile korunma yöntemlerine dikkat çekti.

DERİ HASTALIĞI NEDİR?

Deri hastalığı, insan cildini etkileyen her türlü hastalık veya rahatsızlık olduğu biliniyor.

Dermatoloji, deri, saç, tırnak, mukozal ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanı ve tedavisini üstlenen tıp dalıdır.

Egzama, atopik dermatit, akne (sivilce), sedef hastalığı ve diğer deri hastalıkları, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, siğiller, uçuklar, zona, mantar hastalıkları, cildin iyi ve kötü huylu tümörleri, saç hastalıkları, tırnak bozuklukları, benler ve vitiligo en yaygın dermatolojik rahatsızlıklardır.

DERİ HASTALIKLARI NELERDİR?

Akne: Akne, halk arasında sivilce olarak bilinir ve birçok kişide zaman zaman yoğun olarak görülür.

Egzama: Egzama, cildin kızarmasına ve kaşınmasına neden olan bir cilt rahatsızlığıdır ve her yaşta görülebilir, özellikle çocuklarda yaygındır.

Kurdeşen: Kurdeşen, ciltte kısa sürede oluşup kaybolan, böcek ısırığına benzeyen kırmızı veya ten rengi küçük kabartılardır.

Uçuk ve zona: Varicella zoster virüsünün neden olduğu zona, sinir iltihabıdır ve suçiçeği hastalığından sonra ortaya çıkabilir. Uçuk ise herpes simplex virüsüne bağlıdır ve genellikle ağız, dudak ve diş etinde ağrılı yaralar olarak belirir.

Sedef hastalığı: Sedef hastalığı, artan cilt hücresi üretiminin neden olduğu, pullarla kaplı kırmızı, kabuklu lekelerin oluşumuna yol açar.

Mantar enfeksiyonları: Mantar enfeksiyonları, cilt hastalıklarının büyük bir bölümünü oluşturur ve tedavi edilmezse başka enfeksiyonlara yol açabilir.

Cilt kanseri: Cilt kanseri, cilt hücrelerinin anormal büyümesi sonucu oluşur ve genellikle güneşe maruz kalan kişilerde görülür.