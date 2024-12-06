Deri kanseri teşhisinde yapay zekâ devrimi

Fransa merkezli Damae Medical, deri kanseri teşhisini dönüştüren deepLive mikroskopunu tanıttı. Bu yenilikçi cihaz, cilt dokusunu 3D olarak hücresel düzeyde görüntüleyerek biyopsi ihtiyacını büyük ölçüde azaltıyor. Şirketin kurucularından Anaïs Barut, “Geleneksel biyopsi süreçleri uzun, maliyetli ve stresli. Çoğu zaman gereksiz yere yapılıyor,” diyor. Barut, deepLive ile dermatologların anında ve invaziv olmayan şekilde tanı koyabildiğini belirtiyor.

Saint-Étienne Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Dermatolog Prof. Jean-Luc Perrot, bu teknolojinin ilk kullanıcılarından biri. Perrot, cihazın özellikle melanom ve karsinom gibi deri kanserlerinin tanısında sunduğu hız ve kesinlik avantajını vurguluyor: “Bu teknoloji, doğru teşhis koymamızı sağlıyor ve hastaları gereksiz cerrahi müdahalelerden kurtarıyor.”

CERRAHİ MÜDAHALELERDE HASSASİYET

Prof. Perrot, cihazın sadece tanı koymada değil, aynı zamanda cerrahi müdahalelerde de önemli bir araç olduğunu ifade ediyor: “Derin karsinomlarda tümör sınırlarını hassas şekilde belirleyebiliyorum. Bu sayede sağlıklı dokunun korunması mümkün oluyor, özellikle yüz gibi estetik açıdan önemli bölgelerde.”

DeepLive teknolojisinin sağladığı hassasiyet, yeniden müdahale oranını da düşürüyor. Perrot, “Her milimetre hasta için kritik önemde. Bu teknoloji, hem estetik hem de işlevsellik açısından büyük fark yaratıyor,” diyor.

YAPAY ZEKÂ İLE DESTEKLENEN TANI

Damae Medical’in deepLive teknolojisi, yapay zekâ ile daha da güçlendirilmiş durumda. Şirketin yeni geliştirdiği deepLive AI, dermatologlara tanı süreçlerinde rehberlik ediyor. Barut, “600.000’den fazla görüntüyle eğittiğimiz algoritmamız, uzman olmayan dermatologların bile deneyimli seviyede teşhis koyabilmesini sağlıyor,” diyor.

Yapay zekâ, şüpheli bölgeleri işaretleyerek dermatologlara yol gösteriyor. Prof. Perrot, bu teknolojinin özellikle deneyimsiz dermatologlar için kritik bir yardımcı olduğunu belirtiyor: “Yapay zekâ, karar süreçlerini kolaylaştırıyor ve zamandan tasarruf sağlıyor. Ancak, insanın yerini almayı değil, desteklemeyi hedefliyor.”

TIP ALANINDA YENİ BİR MODEL

Damae Medical’in teknolojisi, %96’lık hassasiyet oranıyla dikkat çekiyor. Özellikle bağımsız çalışan dermatologlar için bu teknoloji, güvenilir ve erişilebilir bir çözüm sunuyor. Prof. Perrot, bu yeniliğin tıbbi pratiği dönüştürebileceğini ifade ederek şunları söylüyor: “Yapay zekâ, insan faktörünü asla devre dışı bırakmıyor; aksine onu tamamlıyor. Bu Tıp pratiğinde sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım.”