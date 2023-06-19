Derin dondurucuda bulunan cansız bedenlerin kimliği belirlendi

Bayraklı'da parçalanmış cesetlerin kimlikleri belli oldu.

Derin dondurucuda bulunan cansız bedenlerin kimliği belirlendi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde derin dondurucu ve buzdolabında bulunan parçalanmış cesetlerin kimlikleri belirlendi. Cesetlerin Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova, kızları Leyla Geldiyazova, Laçin Geldiyazova ve Ruslan Kerimov'a ait olduğu tespit edildi. Cesetlerin hangisinin kime ait olduğunun DNA testiyle ortaya çıkacağı öğrenildi.

Olayın faili olduğu düşünülen Türkmenistan uyruklu S.M'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Şüphelinin izine henüz rastlanamadı. Öldürülen kişilerin hasta bakıcı veya çocuk bakıcısı olarak çalıştıkları ve cinayet işlendiği evde haftada bir gün kaldıkları belirtildi.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Yüksel, "Çok şaşırdık. Üç yıldır burada oturuyorlardı. Sessiz sakin bir aileydi. Katil zanlısının birkaç gün önce derin dondurucu almak için etrafta soruşturduğunu duyduk. Korkuyoruz" dedi.

Bayraklı'da meydana gelen cinayet olayının zanlısı S.M'nin 55-60 yaşlarında olduğu ve Gülkamar Hanimova'nın sevgilisi olduğu iddia edildi. Polis ekipleri, S.M'yi yakalamak için Türkmenistan uyruklu kişilerin yoğun olarak yaşadığı yerlere baskın düzenlediği bildirildi. S.M'nin yasadışı yollarla yurtdışına kaçmış olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor.

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