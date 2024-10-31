Derin Galatasaray! Tottenham şokta: 3 oyuncusu artık yok

Tottenham, İngiltere Lig Kupası'nda Manchester City ile oynadığı karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak üst tura çıkmaya hak kazandı.

Tottenham ne kadar galibiyete sevinse de 3 oyuncunun sakatlanması ile adeta şoka uğradı. Tottenham'da Van de Ven, Romero ve Werner'in sakatlanması sonrası İngilizler için yeni bir krizi doğurdu. İngiliz ekibinin önünde kritik Avrupa Ligi maçı varken nasıl bir aksiyon alacağı merakla bekleniyor.

7 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Tottenham'ın ilk 8 'de kalabilmek adına en önemli maçlardan birine çıkacak olması İngiliz devinde telaşa neden olmuş durumda. Galatasaray deplasmanına gitmenin zorluğunu bilen Tottenham cephesinin nasıl bir strateji izleyeceği ve sonuçta ne aksiyon alacağı merakla bekleniyor.

Avrupa Ligi'nde Favori olarak üst sıralarda yer alan Tottenham'ın, kendisi gibi Avrupa Ligi'nin favorileri arasında bulunan Galatasaray'a karşı oynayacağı maç kritik derecede önem taşıyor.

DERİN GALATASARAY GÖNDERMESİ

Tottenham'ın Manchester City ile oynadığı karşılaşmada Van de Ven, Romero ve Werner'in sakatlanması teknik ekibi zora sokmuşken bir yandan da Galatasaray taraftarları 'Derin Galatasaray' yorumları ile Tottenham'da sakatlanan oyunculara parmak basarak, sarı-kırmızılıların eline ciddi bir avantaj geçtiğini vurguluyor.

GALATASARAY TOTTENHAM AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Galatasaray, Avrupa Ligi mücadelesinde Tottenham'ı 7 Kasım Perşembe günü, RAMS Park Stadyumu'nda ağırlayacak. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Galatasaray - Tottenham karşılaşması saat 20.45'te (TSİ) oynanacak. Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ayrıca RAMS Park'ta stadyumun tam kapasite ile dolması bekleniyor.