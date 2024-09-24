Derin kulak Abdulkadir Selvi Mansur Yavaş ile ilgili 3 önemli bilgiyi paylaştı

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı tartışması şimdiden başladı. Geçtiğimiz günlerde tüzük kurultayında Mansur Yavaş'ın çıkışı sonrası parti içi gerilim yükselmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, adaylık konusuyla ilgili “Şu anda takımda iki forvet var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu’ şeklinde cevap vererek, cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu işaret etmişti. Gelişmeler sonrası pek çok iddialarda gündeme geliyor. CHP’den istifa edecek misiniz’ diye sormak üzere Mansur Yavaş’ı aradığını söyleyen Selvi, çevresiyle de konuştuğu belirtti. Selvi, Yavaş’la ilgili üç önemli gelişmeyi yazısına taşıdı.

KURULTAY KRİZİ ATEŞLEDİ

4-9 Eylül tarihleri arasında CHP parti programının görüşüldüğü 'İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı' üzerinden iki haftaya yakın süre geçse de Kurultay'da konuşulanlar halen gündemdeki yerini koruyor. Daha önce kendisine iletilen '2028 yılında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna "Bu yükün altına girerim, aday olurum" diyerek cevabını veren Mansur Yavaş, kurultayda kendisine konuşma yapacağının yalnızca bir saat önce söylendiğini vurgularken, "Ben de Ekrem Başkanımın güzel konuşması gibi, sizlere bir konuşma yapmak isterdim. Hazır bir şekilde, Türkiye’nin tüm sorunlarına değinen ve bu konulardaki fikirlerimi de açıklamak isterdim ama maalesef bana 1 saat önce telefonla bildirdiler" dedi. İmamoğlu ise Yavaş’ın sitemi üzerine "Bizim aramızda bir sorun olmaz, ama olan biten budur" ifadelerini kullanmıştı.

TARTIŞMALARA SON OLARAK YÜKSEL ARSLAN’DA DAHİL OLMUŞTU

İmamoğlu ve Yavaş arasındaki polemik sonrası CHP’de cumhurbaşkanı adaylığı krizi gündeme geldi. Krizdeki son durumda ise İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'da tartışmalara dahil oldu. Arslan X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Kurucu iradenin, Atatürk'ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el ele olanlar, ‘Mustafa Kemal'in Askeri’ olamaz” demişti. Ayrıca, Arslan, İsim vermeden bazı siyasilerin kariyer basamaklarını çıkmak için “'Avrupa başkentlerine kapı araladığını” söylerken, “'Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, ‘Proje Çocuk’ denir, ‘Mustafa Kemal'in Askeri’ denmez”' ifadelerini kullandı.

SELVİ’DEN ÜÇ ÖNEMLİ BİLGİ

‘Mansur Yavaş istifa edecek mi’ ve ‘Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?’ sorularına ilişkin Hürriyet’in derin kulağı Abdulkadir Selvi, köşe yazısına taşıdı. ‘CHP’den istifa edecek misiniz’ diye sormak üzere Mansur Yavaş’ı aradığını söyleyen Selvi, çevresiyle de konuştuğu belirtti. Selvi, 3 madde hallinde özetledi:

1- Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olmakta kararlı.

2- Mansur Yavaş, bu aşamada CHP’den istifa etmiyor.

3- Mansur Yavaş hem CHP’deki gelişmeleri takip ediyor hem de Ekrem İmamoğlu hakkında yargının vereceği kararı bekliyor.