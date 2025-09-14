Derin Talu mankenlere taş çıkardı!

Defne Samyeli’nin kızlarından biri olan derin talu sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Genç Sosyal medya fenomeninin internete yüklediği videolarda konuşma tarzı eleştirilerin hedefi olmuştu. Farklı sosyal medya platformlarında yaşam tarzına yönelik paylaştığı içeriklerle dikkatleri üzerine toplayan derin talu ürettigi içeriklerle magazin gündeminde sık sık tartışmaların odağında oluyor.



Son olarak Bodrum tatilinden paylaşım yapan Talu dekolteli yaz tarzıyla yine magazin gündemine bomba gibi düştü.



Derin Talu’nun kimono ile verdiği pozlarda, fiziği beğeni topladı. Bu yaz sosyal medyadaki takipçilerini ihmal etmeyen fenomen, son olarak havalimanındaki bikinili görüntüleriyle eleştirilmişti.

Kısa zamanda geniş birine ulaşan Deren ve Derin Talu kardeşlerin sosyal medyanın yeni cicişleri olabileceği de magazin dedikodulari arasında yer alıyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan fenomen kardeşlerin anneler ile olan benzerlikleri de dikkat çekiyor. Zaman zaman anneleri Defne Samyeli'yi de paylaşımlarına dahil etmeleri takipçileri tarafından pozitif karşılanıyor ancak Deren ve Derin Talu babalarına ilişkin paylaşımlardan kaçınıyor.

Derin Talu'nun adeta bir mankeni andırdığı pozlar ise şöyle;