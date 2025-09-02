“Derin Tarihçi” değil fitne üretim merkezi! İşi gücü Türk milletine saldırmak…

Atatürk’e hakaretleri ile bilinen Yeni Akit gazetesi yazarı Musafa Armağan yine boş durmadı. Armağan dün katıldığı bir programda Kurtuluş Savaşı için "Yunanlılar kendileri çekip gittiler. Biz de bunu zafer diye kutluyoruz” ifadelerini kullandı. Bu ifadelere ise tepkiler ardı ardına geldi.

BU SEFER KURTULUŞ SAVAŞI’NI HEDEF ALDI

Atatürk’e hakaretleri ile bilinen Musafa Armağan, yeni bir skandala imza attı. Armağan katıldığı bir televizyon yayınında elindeki bir kitapta yer alan sözleri örnek göstererek, Kurtuluş Savaşı için “Yunanlılar taarruz etmişler. Bizim menzilleri söktürmüşler ve bundan sonra ilerisinin daha tehlikeli olacağını görerek Yunanlılar, çekilip gitmişler. Biz de bunu "zafer" diye kutluyoruz” sözleri büyük tepki çekti.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Armağan’a sosyal medya üzerinden sert tepkiler geldi. Armağan’a “Ajan bu asalak”, “Hiç uğraşmadan yapay zekaya sorun. Bu arkadaşı yalanlayacak onlarca yabancı kaynak sıralar.”, “Yalnız Yunanlılar kazanabileceği savaşı neden bırakıyorlar. Bu çok saçma!”, “Nasıl bir insansın….” ve “İkinci fesli” gibi tepki yorumları geldi.

ATATÜRK DÜŞMANI ARMAĞAN ÇAĞLAYAN BİR ZAMANLAR FETÖ’YÜ SAVUNMUŞTU

FETÖ'nün kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarı ve Atatürk karşıtlığı ile bilinen Mustafa Armağan, tatürk’e ve manevi kızı Prof. Dr. Afet İnan’a hakareti ile biliniyor. Armağan’ın bir zamanlar FETÖ'yü öven kitaplar yazdığı ortaya çıktı. CHP, konu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Bir zamanlar Armağan, FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’in onursal başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın yayın bölümü yöneticisiydi. Gülen’i öven, ‘Medya Aynasında Fethullah Gülen (Kozadan Kelebeğe)’ ve ‘Diyaloğa Adanmış Hayat’ kitaplarını kaleme almıştı.

Erdoğan cemaate ‘Haşhaşiler’ dediğinde “Hizmet hareketine haşhaşi demek hakkaniyetle bağdaşmaz” ifadelerini kullanmıştı.

Her fırsatta Atatürk'e saldırmayı adeta bir “görev” gibi gören Mustafa Armağan’ı bir grup öğrenci "Türküz, Türkçüyüz Atatürkçüyüz" şeklinde slogan ile tepki göstermişti.