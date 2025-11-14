Kocaeli'nin İzmit Körfezi'nde yer alan Derince Limanı'nda uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 1 ton 508 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, esrarın sağlığa daha tehlikeli bir türevi olan skunk ele geçirildiğini belirtti. Ele geçirilen maddenin yüz milyonlarca lira değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Derince Limanı'nda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce Derince Limanı'nda uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Kocaeli, İstanbul ve Artvin il emniyet müdürlükleri narkotik suçlarla mücadele şubelerinin desteğiyle limanda gerçekleştirilen operasyonda, 1 ton 508 kilogram skunk ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, 5 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, operasyonda emeği geçenleri tebrik ederek, "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz" ifadesini kullandı.