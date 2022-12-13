13 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Dermatoloji Uzmanından deri şikâyetlerine yönelik kritik uyarı

Dermatoloji Uzmanından deri şikâyetlerine yönelik kritik uyarı

Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Onur Çapkan, “Hastanın deri tipine ve şikayetlerine uygun nemlendiriciler önerilmelidir. Kozmetik ürün yerine dermokozmetik ürünler (eczanelerden) kullanılmalıdır. Rastgele kremler seçmek yerine bir uzman doktorun önerisiyle deri tipinize ve şikayetlerinize uygun nemlendiriciler kullanmalısınız” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 11:56
Takip Et

Dermatoloji Uzmanı açıkladı: Deri tipinize ve şikayetlerinize uygun nemlendiriciler kullanmalısınız

Dermatoloji Uzmanından deri şikâyetlerine yönelik kritik uyarı
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Onur Çapkan, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Cilt kuruduğunda sulanmamış toprağa benzer. Özellikle kış aylarında kuruyan ciltte çatlamalar, pul pul soyulmalar, kaşıntı, gerilme ve kepeklenmeler gözlenir.

Dr. Onur Çapkan açıklamasında, “Kişinin şikayetleri, belirtilerin süresi ve şiddeti, tedavinin şeklini belirler. Altta yatan sebebe yönelik incelemeler yapılıp varsa eşlik eden hastalık tedavileri uygulanmalıdır. Bazı olgularda sadece nemlendiriciler yeterli olurken, belirtilerin şiddetli olduğu olgularda antihistaminik ilaçlar, topikal kortikosteroid (kortizonlu) kremler vermek gerekebilir. Farklı deri tiplerine, hatta vücudun farklı bölgelerine özgü çok sayıda ve markada nemlendirici olduğundan herhangi bir nemlendirici kullanımı doğru değildir. Hastanın deri tipine ve şikayetlerine uygun nemlendiriciler önerilmelidir. Kozmetik ürün yerine dermokozmetik ürünler (eczanelerden) kullanılmalıdır. Rastgele kremler seçmek yerine bir uzman doktorun önerisiyle deri tipinize ve şikayetlerinize uygun nemlendiriciler kullanmalısınız” uyarısında bulundu.

“GENÇLİK AŞISI DENİLEN ÜRÜNLERDE TEMEL HEDEF HACİMDEN ÖTE CİLDE KAYBETTİĞİ NEM DENGESİNİ GERİ VERMEKTİR”

Gençlik aşısına dair bilgiler veren Dr. Onur Çapkan, “Cildimizde özellikle yüz bölgesinde kuruluk, cilt renginin değişmesi, dolgunluğunun azalarak sağlıklı görünümünü kaybetmesi, beraberinde yaş ilerledikçe azalan cilt altı yağ dokusu ve kemiklerde aşınmaların meydana gelmesi ile kırışıklıklar da belirgin hale gelmektedir. Kullanılan dermokozmetik ürünler belli bir zamandan sonra yetersiz kalabilmektedir. Özellikle henüz kırışıklık, cilt kuruluğu gibi durumların başlamadığı 25'li yaşlardan itibaren bu tip uygulamaların cilt yaşını kronolojik yaştan daha genç hale getirdiği artık çok iyi bilinmektedir. Unutmamalıyız ki ne kadar erken yaşlarda geri beslemeye başlarsak uzun vadede yaptıracağımız veya ihtiyaç duyacağımız, hem daha masraflı hem de daha zahmetli, işlemler de ertelenebilir. Gençlik aşısı denilen ürünlerde temel hedef hacimden öte cilde kaybettiği nem dengesini geri vermektir. Diğer dolgu uygulamaları öncesinde uygulandığı zaman dolguların kalıcılık sürelerini de uzatabilmektedir” şeklinde konuştu.

ANTİ ALERJİK UYGULAMA

Anti alerjik uygulamaya değinen Dr. Onur Çapkan, ''Öncesinde lokal anestezik kremlerle cilt uyuşturulmakta ve ağrı hissi en aza indirilmektedir. Enjeksiyondan sonra ortaya çıkan küçük kabarıklıklar birkaç saat içerisinde kaybolmaktadır. Uygulama sıklığı genellikle 3 haftada bir 3 seans şeklindedir. Yaş ve cilt tipine göre 6. Ya da 12 ayda hatırlatma dozu önerilebilmektedir. İçerisinde alerjik reaksiyon riski yüksek olmayan ürünler bulunduğu için son derece sağlıklı ve güvenilir özelliğe sahiptir. Çok nadiren basit alerjik reaksiyonlar görülebilmektedir. Diğer taraftan eğer hijyen kurallarına dikkat edilmezse enfeksiyon gelişebilir. Yüzde 24 saat içerisinde kaybolan ödem ve kızarıklıklar oluşabilir. Bu tip işlemler belirli periyodlarla tekrarlandığında etkileri ve kalıcılıkları giderek artmakta sonuçları çok daha iyi hale gelmektedir. Yani cildimiz acıktıkça gerekli besinlerini ona geri vermeliyiz. Kişi ve yaşa göre değişmekle birlikte ortalama yılda 1 kez 3 seanslık uygulamalar yeterli olabilmektedir'' diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
1
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
2
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
3
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
4
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
5
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
6
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
7
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Bakan Bilgin’den EYT açıklaması
﻿Bakan Bilgin’den EYT açıklaması
﻿Bakan Bilgin’den EYT açıklaması
﻿Trabzonsporlu Bakasetas zirveye çıktı: Büyük ödülü aldı
﻿Trabzonsporlu Bakasetas zirveye çıktı: Büyük ödülü aldı
﻿Trabzonsporlu Bakasetas zirveye çıktı: Büyük ödülü aldı
﻿Dermatoloji Uzmanından deri şikâyetlerine yönelik kritik uyarı
﻿Dermatoloji Uzmanından deri şikâyetlerine yönelik kritik uyarı
﻿Dermatoloji Uzmanından deri şikâyetlerine yönelik kritik uyarı
﻿Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
﻿Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
﻿Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.