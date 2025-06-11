Dervişoğlu 23 yıllık iktidar sürecine dikkat çekti: Güvensizlik krizi yaşıyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklama yaptı.

Gündeme dair açıklama yapan Dervişoğlu, AKP'nin 23 yıllık iktidarının en büyük hasarının 'güvensizlik' olduğunu berlirtti. Dervişoğlu, "Türkiye'de artık kanunlara, mahkemelerine, denetim mekanizmalarına güvenmiyoruz. İşte bu yüzden ciddi bir güvensizlik krizi yaşıyoruz" dedi.

Dervişoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Sözlerime başlarken,

Elim bir kaza sonucunda, genç yaşında hayatını kaybeden,

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgili dostum Ferdi Zeyrek’e Allahtan rahmet,

Ailesine, yakınlarına, Manisa Halkına ve Sayın Özgür Özel’in şahsında

Tüm Cumhuriyet Halk Partisi camiasına bir kere daha başsağlığı diliyorum."

Hem ülkemizde,

Hem de bölge ülkeleri ve coğrafyamızda

İnsanlar ne kadar bayram sevinci yaşayabildi,

Bunun cevabını sizlere bırakıyorum.

Zira bugün,

Başta Gazze’de ve Uygur Türklerinin vatanı Doğu Türkistan’da

Her günü acıyla bezeli insanların çığlığı dinmemektedir.

Daha da acısı,

7 yıldır ekonomik krizle yaşamaya alıştırılan Türk Milleti’nin halidir.

Adaletsizlikle yaşamaya mahkum edilen,

Hakları bizzat iktidar eliyle gasp edilmiş milletimiz vardır.

Sarayın Silivri zindanlarında,

Sadece muhalif diye tutulan,

Yüzlerce vatandaşımız vardır.

Vatandaşın parasıyla yaptığı yolu,

Ona misli bedellerle kullandıran iktidar aklı,

Hazinede açtığı gediklere yama yapmak için

Milletimize ceza yağdırmaktadır.

Maliye hasılat elde etmek için ceza kesmektedir.

Devlet, vatandaşına tuzak kuran duruma düşürülmüştür.

Vatandaş, kurallara saygı duymaya değil, fahiş cezalarla korkuya alıştırılmaktadır.

Böyle düzen olur mu?

Böyle ceza olur mu?

Sınırlardan mayınları temizleyen devlet,

Yolundan geçen vatandaşına, hız tabelasıyla mayın gibi tuzak koyar mı?

Bu serzenişe karşı, Avrupa’daki trafik cezaları örnek gösterilecekse,

Ben de Avrupa’daki refahı, gelir seviyesini ve demokrasi standartlarını örnek gösteriyorum.

Sen Vatandaşına her konuda bunları verdin de,

Cezalarda Avrupa standardı mı kaldı?

Tek adam Türkiye’sinde,

Eğer insana karşı suç işliyorsanız,

Bunun neredeyse bir cezası yoktur.

Birine mi saldırdın, beraat!

Bir Kadını mı taciz ettin, şartlı tahliye,

Birini mi yaraladın, alt sınırdan denetimli serbestlik!

Nitekim sözde infaz, özde af ile bugün izlediğimiz de budur.

İktidar, kendine karşı her itiraza, düşman hukuku uygularken,

Vatanına, vatandaşına ve Türk devletine karşı suçlarda,

“İşime yarayan nedir?” ilkesine yaslanmaktadır.

Apo’yla kucaklaşabilmeleri bundandır.

Domuz bağcıları meclise taşımaları bundandır.

Cumhuriyet düşmanlarına kahraman muamelesi yapabilmeleri bundandır.

Ortada bir kayıp halka var,

Kocaman büyük bir kayıp halka var.

Bu güven mekanizmasını sağlayacak,

Suçu değil, düzeni teşvik edecek bir devletten yoksunuz.

23 yıllık bu köhne zihinler ittifakı

Bizi bu devletten yoksun bıraktı.

23 yılın en büyük hasarı budur.

Yeni Türkiye dedikleri budur.

Türksüz Türkiye, Düzensiz devlet!

Türkiye’de artık devlete güvenmiyoruz.

Onun kanunlarına, mahkemelerine,

Denetim mekanizmalarına güvenmiyoruz.

İşte bu yüzden ciddi bir güvensizlik krizi yaşıyoruz.

Bu emniyet kuvvetlerinin meselesi değildir.

Devlet aklının ortadan kaldırılmasının bir sonucudur.

Bu ortak akıl ve ortak ahlakla çözülecek meseledir.

Türk Milletini bütün olarak görebilecek bir yönetimle,

Cumhuriyet idaresini bilen ve onu esas alan bir iktidarla çözülecek meseledir.

İşte İyi Parti’nin yönetim anlayışı budur.

Biz, Millete olan düşmanlığını, güvenlik hamasetiyle kılıflayanlardan değiliz.

İnsan devletine güvenecek, devlet de insanına güvenecek diyenleriz.

Biz Türk Vatandaşlığını, bu Dünya toprağında en üst mertebe bilenleriz.

Biz Türk’ün ve onun Cumhuriyetinin güvencesiyiz!"