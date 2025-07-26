Dervişoğlu Bahçeli'ye ateş püskürdü! 'İyi dinleyin...'

Kaynak: ANKA

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisi ile ilgili sözlerine ateş püskürerek yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Ankara’da esip gürleyen bayağı siyasetçilerin birden bire Diyarbakır’a giderek munis ve müşfik bir tavra gömülmeleri tanımı ve tarifi olmayan ilkesizliğin, siyasi ahlaklarıyla mündemiç olan dönekliğin mahsulü ve mecmuudur" ifadelerine "Her yerde hakikati haykırıyoruz!.. Ankara'da da İzmir'de de Sinop'ta da Adana'da da Diyarbakır'da da biz varız" yanıtını verdi.

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DİYARBAKIR GEZİSİNDEN KESİT PAYLAŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "Ankara’da esip gürleyen bayağı siyasetçilerin birden bire Diyarbakır’a giderek munis ve müşfik bir tavra gömülmeleri tanımı ve tarifi olmayan ilkesizliğin, siyasi ahlaklarıyla mündemiç olan dönekliğin mahsulü ve mecmuudur" ifadeleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "İyi dinleyin" diyerek Diyarbakır gezisinde yaptığı konuşmasından bir kesit paylaşarak "Her yerde hakikati haykırıyoruz!.. Ankara'da da, İzmir'de de, Sinop'ta da, Adana'da da, Diyarbakır'da da biz varız" dedi.

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