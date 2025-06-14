Dervişoğlu: Öcalan'ı TBMM'ye getiremediler de Türkiye'yi onun ayağına mı götürecekler?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, KARAR TV'de Gündem Özel programında Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtladı.

Dervişoğlu, dış politikadan terörle mücadeleye, anayasa tartışmalarından yargı süreçlerine kadar birçok başlıkta çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in İran'a yönelik saldırısından Türkiye'nin ekonomik kırılganlığına kadar pek çok konuda iktidarı eleştiren Dervişoğlu, terörle mücadelede “Yol gösterici terörist olamaz” diyerek Abdullah Öcalan üzerinden yürütülen süreçlere sert tepki gösterdi.

Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Dervişoğlu, iktidarın asıl hedefinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dördüncü kez adaylık yolu açmak olduğunu savundu.

Dervişoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Bu saldırı çok iyi hazırlanılmış ve uygulanılmış. İsrail'in İran'ı vuracağı belliydi. Suriye'deki rejim değişikliği sonrası İsrail'in Suriye toprakları üzerinde nüfuzunu arttırması ve stratejik adımlar atması bekleniyordu. Dışişleri Bakanımız çok geç ve kınama kıvamında bir açıklama yaptı.

İktidarı dışarıdan destekleyen partinin genel başkanı gerekirse güç kullanılmasından yana bir tavır alınması gerektiğini söyledi. Sayın Bahçeli'yi kastediyorum. Ben de aynı kanaatteyim. Kınamanın ötesinde ifade edilmelidir. Yaşadığımız coğrafyanın hassasiyetleri var. İttifaklarımızı da ona göre şekillendirmek düşmanlarımızı da onların üzerimizde plan yapmasını engelleyecek şekilde yapmamız lazım. Diğer ülkelerin de ekonomileri etkilendi ama en çok Türkiye etkilendi. Bu Türkiye'nin ekonomisinin kırılgan olmasından kaynaklanıyor. Sırtlanların geçiş yolu üzerine kurulmuş bir devletiz.

İran'ın kendisini düzeltmek yolunda atacağı bir adım olacağını sanmıyorum. Bölgede bir rejim değişikliğine neden olacak. ABD'nin kimin arkasında durduğu aşikar. Türkiye'nin yapması gereken uluslararası toplumu harekete geçirmektir. Umarım doğru bir planlama yapılıyordur. Ama kamuoyu bilgilendirilmiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kamuoyu bilgilendirilmiyor. Hükümet, siyasi partileri bilgilendirmelidir. Ama hükümetin böyle bir alışkanlığı yok. Eskiden de birbirine muhalif partiler vardı ama milli meseleler söz konusu olduğunda siyasi partiler birbiriyle görüş alışverişinde bulunurdu. Şimdi eksik bilgilerle derin yorumlar yapmak bataklığı oluyor. Herkes eline değnek alıp harita önünde kamuoyunu bilgilendiriyor. Suriye'deki olayların sonucunda İsrail ile Türkiye sınır komşusu oldu. Bela Türkiye'ye bir adım daha yaklaştı, tedbir gereklidir. Suriye'de İsrail nüfuzunun çok kuvvetli olduğunu söylüyorum. ABD'nin orada uyguladığı strateji ve başardığı düzen İsrail'in hedeflerini tahkim eden nitelikler taşıyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Abdullah Öcalan denilen cani başına önemli yerlerde kurucu önder diyenleri kınıyorum. Ben Mazlum Abdi ile Öcalan'ın görüştüklerini de düşünüyorum. Mazlum Abdi, kırmızı bültenle aranan bir kişi. Böyle birini böyle bir süreçte davet ediyor olması bile Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağıladığı anlamına gelir.

Abdullah Öcalan denilen caninin sözde fesih sürecinde sesli bağlantısı sırasında topluluğa hitabına baktığınızda kendisini Kürt halkını da aşağılayarak sözler sarf ettiğini biliyoruz. Elbette Barzani'yi Mazlum Kobani'yi isteyecektir. Türkiye Cumhuriyeti buna sessiz kalırsa bir bedeli olur.

Abdullah Öcalan hangi sıfatla siyasi partilerle görüşmek istiyor. Terörsüz bir Türkiye, teröristin yol göstericiliği ile temin edilecekse ortada bir yanlışlık var. Bunların hangisi hangi emelinden vazgeçti? Silahları bırakmadılar. Silahı hangi şartlarda bırakacaklarını konuşuyorlar. Kimin silahını bırakıyorsunuz? Silahları ABD'den aldılar. Kime teslim edecekler? PKK isim değiştirdiğini söylüyor, PKK ismiyle yürüttüğümüz faaliyetleri durduruyoruz diyor. Ne PKK silah bırakacak ne de Türkiye üzerinde kurguladıkları oyundan vazgeçme planları var.

"ÖCALAN'IN YOL GÖSTERİCİLİĞİNDE OLAN SÜRECE KARŞIYIM"

Abdullah Öcalan'ı Meclis'e getiremediler de Türkiye'yi onun ayağına mı götürecekler. Birileri böyle bir şeyin olmasını istiyor demek ki. Lozan'ı tartışmak ne demek? Lozan'ın hangi maddesinin kararlarının nasıl alındığını onlar biliyor mu? Türkiye Cumhuriyeti'ni zayıf düşürecek maceralara atılmak hangi akla hizmet? Devlet ve hükümet bu konunun içinde.

MİT, Genel Kurmay, Emniyet hepsini katabilirsiniz. MİT ve Genel Kurmay istemediği halde bu süreç yapılıyor olabilir. Abdullah Öcalan'a başrol oyunculuğu verilen bir senaryoda kimin figüran kimin yardımcı oyuncu olduğunu anlamak güç.

Abdullah Öcalan'ın yol göstericiliğinde olan sürece karşıyım. PKK'nın artık bu ülkede tehdit sayılabilecek kadar elemanının olmadığını açıklamışlardı. Ayakkabı numaralarına kadar bilmiyorlar mıydı? IRA ve ETA silahını bıraktıktan sonra başka ülkede konuşlanmadı. Adam bir şeyden vazgeçmedi. Sözde fesih açıklamasına Lozan'dan başlıyor. Lozan Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senetidir. PKK silah bırakıyor, YPG ya da PJAK ne yapacak? Kim biliyor? Ambalajlanmış adı çok güzel terörsüz Türkiye. Ben teneke kutuda ikram edilen zehir hiç görmedim. Türk milletini zehirlemeye çalışıyorlar. Bu terörsüz Türkiye denilen şey Cumhuriyet'in 100. yılından sonra yaşama geçirdikleri kalkışma sürecidir, Türkiye Cumhuriyeti buna izin vermeyecek. Benim tapu senetimi yok sayacaksa Cumhuriyetimi yok sayacaktır.

'HER HAK GASBINA UĞRAYANIN YANINDAYIM'

Özdağ, 17 Haziran'da inşallah çıkar. Ben çıktığım yolculuğa adalet, eşitlik için çıktım. Her hak gasbına uğrayanın yanındayım. İmamoğlu ve diğer belediye başkanları da dahil. Ben kayyuma karşı direndim. Can Atalay'ın milletvekilliği için direndim. Osman Kavala'ya da sahip çıktım. Selahattin Demirtaş bugün terörün uzantısı olduğunu söylediğimiz partinin genel başkanı. Bir defa PKK'ya terör örgütü dememiştir, Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğiz demiştir. Ümit Özdağ ile Selahattin Demirtaş aynı kişi midir ya da Ekrem İmamoğlu? Bir teröriste senin heykelini dikeceğiz diyen adam ile hukuken mağduriyete uğrayan insanı aynı kefeye koymam.

"İKTİDAR İLE DEM CİCİM AYLARINI YAŞIYOR"

DEM Partili vekillerin Numan Kurtulmuş'a oy vermesi siyasi bir göz kırpmadır. 3. turda yaşandı. Talep ve beklentilerine karşılık bulma halinde iktidar partisi ile çalışabilme kabiliyetine sahip olduklarını ortaya koydular. Süreç münasebetiyle de birbirlerini eleştirmiyorlar, DEM Parti ile iktidar partisi cicim aylarını yaşıyor. 11 kişilik komisyon Meclis dışı bir komisyon. Anayasa'nın nitelikli çoğunlukla çıkması lazım. Şuanki komisyona baktığımızda DEM, HÜDA Par, MHP... Bunlar bir koalisyon oluşturuyor. Anayasa değişikliğine dair ne çıkarsa çıksın referanduma taşınmalı. Yeni Anayasa lazım ama bu Anayasa'yı kevgire çevirenlerin yapacakları iş değil.

"ERDOĞAN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE 4. DEFA SEÇİLEBİLMENİN ÖNÜNÜ AÇMAYA ÇALIŞIYOR"

1982 Anayasasının 2002'ye kadar 7 kez değiştiğini millet unuttu. AK Parti sonrası toplam 21 kez değişti. Sadece 56 maddeye dokunulmadı. 2017'de rejim değişikliğine ve sistem değişikliği yapılıyor. Bu Anayasa'da Erdoğan'ın 2 defa aday olması mümkün değildi ama 3 defa oldu. 4. defa seçilebilmenin önünü açmaya çalışıyor. Türkiye'nin Anayasa değişikliğine ihtiyacı vardır o da parlamenter demokratik sisteme geçişle olmalıdır.

Türkiye 7 yıldır krizde. Türkiye tek adam rejiminde doğru kararlar alamıyor. Ekonominin en önemli unsuru güvendir. 4 ayda ödediğimiz faiz 19. 8 milyar dolar. Bütçeden ödenen iç faiz tutarı 724. 6 milyar TL. Bununla 2 tane Atatürk Barajı 1 tane de Akkuyu Santrali yapılıyor."