Dervişoğlu'na Bahçeli'yle el sıkışması soruldu: Demirel'in meşhur sözünü hatırlattı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türk Ocağı Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Genel Başkan Mehmet Öz ile bir araya geldi.

Ziyaretin ardından Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz ile birlikte yaptığı basın açıklamasında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hem bölgenin hem dünyanın hem de Türkiye’nin meseleleri üzerine karşılıklı olarak görüşlerini paylaştıklarını ifade ederek; “Bize dahil olan heyetler de vardı. Bu görüşmeye katılan çok kıymetli hocalarımız da vardı. Diliyor ve umuyorum ki buradaki düşünce kıvılcımı, Türk dünyasına bir ateş olsun. Ve buradan herkes bizim aldığımız şevki, bizim aldığımız ilhamı alsın. Burası Cumhuriyetin kuruluşuna öncülük ve önderlik eden fikriyatın vücut bulduğu yerdir. Bugün de cumhuriyetin korunup kollanması noktasında çok önemli bir misyonu da icra edeceği aşikardır. Hocama nazik kabulleri ve heyetimize göstermiş oldukları ilgi için de ayrıca teşekkür ediyorum. Türkiye’nin birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. Türkiye’nin üniter devlet yapısının korunmasına ihtiyacı var. Türk milletinin millet yapan değerlerin korunmasına ihtiyacı var” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türk Ocaklarının aynı zamanda bir mütefekkir ocağı olduğunun altını çizdiği açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Hem yaşaması hem yaşatılması hem de görüşlerine itibar edilmesi icap eden bir kurumdur. Ben zaten gençlik yıllarından beri bu hissiyatla yetiştim. Duygularım bundan fazlasını söylememi icap ettiriyor belki ama çok fazla hocamın hakkını almak istemiyorum. Burada bulunmuş olmaktan duyduğum memnuniyeti tekrarlıyorum. Sizlere de sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısında değindiği konulara ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine;

“Konuşmasının tamamını izlemedim. Satır başları itibariyle baktım. Türkiye’deki oluşturmak istenen vasata hizmet etme mahiyeti arz eden bir konuşmaydı. Olumlu- olumsuz yönleriyle alakalı olarak sıhhat derecesi yüksek değerlendirmede bulunacağım. Neyi konuşuyoruz? Anayasanın tartışılmaz hükümlerini, İmralı’daki cani başının serbest bırakılması, meclise taşınmasını, bunun için Büyük Ortadoğu Projesi’nin hala hayata geçirilmesine dair adımların atılmasını, Suriye’nin kuzeyindeki ve Irak’ın kuzeyindeki yapılarla işbirliği yapılmasına yönelik atılmış adımları, toptancı bir tarih şuuruyla ele alıp değerlendiriyoruz” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Anıtkabir’de el sıkışmasına dair değerlendirmeleri sorulan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Neyin konuşulduğunu doğrusunu isterseniz, ne speküle ediliyor anlayabilmiş değilim. Ben sayın Bahçeli’yle her zaman el sıkışırım. Benim el sıkışmaya karşı bir tavrım yok. Ben bazı alanlarda el uzatma kavramı üzerinde yapılması icap eden tartışmalara işaret ettim” ifadelerini kullandı.

Sözlerine Süleyman Demirel ile Bülent Ecevit’in el sıkışması üzerinden geçmişte yapılan açıklamalara işaret eden Dervişoğlu, “Süleyman Demirel’le Bülent Ecevit arasında da bu yaşanmıştı. Sayın Demirel bir Anıtkabir ziyaretinde Ecevit’in elini sıkınca gazeteciler de bunu ona sormuştu. O da cevaben “neresini sıkacaktım?” cevabı vermişti. Şimdi bana öyle bir cevap verdirtmeyin yani” diyerek açıklamalarını tamamladı.