Dervişoğlu'ndan gençlere çağrı: "Eşit Bakış"ta yarını birlikte kuralım

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gençlere yönelik yeni bir iletişim girişimi başlatarak, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek tartışmalara kapı araladı.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı video mesajında, "Eşit Bakış" adlı programı gençlerle birlikte yürüteceklerini duyurdu.

Dervişoğlu, gençlerin sorularını sansürsüz bir şekilde yanıtlayacağını belirterek, "Söz gençlerde" vurgusu yaptı.

EN ÇOK ETKİLENEN KESİM

Dervişoğlu X hesabından yayınladığı videoda, ülkenin içinde bulunduğu "karanlık ve adaletsiz tablo"da gençlerin en çok etkilenen kesim olduğunu ifade etti.

"Genç arkadaşlarım, Türkiye'nin içinde bulunduğu karanlık ve adaletsiz tablo en çok sizin yüreğinizi sıkıştırıyor. Bunu biliyorum" diyen Dervişoğlu, gençlerin kaygılarını ve umutlarını yüreğinde taşıdığını belirtti.

Umudun "en son terk olunan şey" olduğunu hatırlatan Dervişoğlu, "Biz umudu asla ve asla kaybetmeyeceğiz" dedi.

Programın detaylarına değinen Dervişoğlu, gençlerin dışlanmışlık hissi ve seslerini duyuramamaktan şikayetçi olduğunu kabul ederek, "Bu ülkede en çok siz yoruldunuz ve en çok siz dışlandınız. Hak ettiğiniz gibi yaşayamıyor, sesinizi duyuramıyorsunuz. Ama unutmayın, bu ülkenin yarınlarında sizin sesiniz esas olacak" dedi.

"SİZİNLE BİR PROGRAM YAPALIM"

Gençleri davet eden Dervişoğlu, "Gelin bu sesi şimdiden birlikte duyuralım ve sizinle bir program yapalım" çağrısında bulundu.

Soruların videonun altına yorum olarak bırakılmasını isteyen Dervişoğlu, "Ülkemize dair düşüncelerinizi, kaygılarınızı, eleştirilerinizi ya da bana dair merak ettiklerinizi videoya yorum olarak sorun. Benimle paylaşın. Sansür yok, çekince yok" diyerek açık bir diyalog vaat etti.