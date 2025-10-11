İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili olarak istenen soruşturma izni ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mersin’in Mut ilçesinde düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali’ne katıldı.

Festival öncesi Mut merkezdeki Karaoğlan Çınaraltı Parkı’ndaki standı ziyaret etti.

Dervişoğlu, Halı ve kilim standındaki bir kadının gözleri dolarak “Artık bunların bir anlamı kalmadı. Umudumuz yok” sözlerine “Umutsuzluğa kapılmak yok” diyerek karşılık verdi.

'BEN MİLLETİMİN YANINDAYIM'

Stant gezilerinin ardından vatandaşlara seslenen Dervişoğlu, TBMM açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile el sıkışmasının medyada çok yer bulunduğunu belirterek, “Geçenlerde bu hastalık münasebetiyle Sayın Cumhurbaşkanı da geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu geçmiş olsun dileklerini iletirken bir el sıkışmamız var. Sosyal medyada da bayağı bir yer edindi. Önce sizden şunu bilmenizi istirham ediyorum; ben birinin elini sıktım veya görüştüm diye benim fikirlerim ve karakterimin değişeceğine kimse inanmasın. Ben milletimin yanındayım. Ben sizin sesiniz olmaya da devam edeceğim” dedi.

“ADALET MÜESSESESİ SİYASET ÜZERİNDE BİR VESAYET ALANI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR”

Vatandaşla sohbet ettikten sonra ANKA Haber Ajansı’nın “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İçişleri Bakanlığı'ndan izin istemesini nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusunu yanıtlayan Dervişoğlu, şunları söyledi:

“Mansur Yavaş herhangi bir kişinin ve ya kurumun himayesine muhtaç bir siyasi şahsiyet değildir. Dolayısıyla şöyle algılanmasın; siyasiler destek mesajı veriyor falan gibi düşünülmesin ifadelerim. Türkiye'de demokrasiye yönelik bir saldırı var bana göre. Adalet mekanizması, adalet müessesesi siyaset üzerinde bir vesayet alanı oluşturmaya çalışıyor.

“TELEFONLA GÖRÜŞTÜM VE BU DUYGULARIMI ANLATTIM”

Ben genel başkanı olduğum günden itibaren kim nerede hangi haksızlığa ve hukuksuzluğa uğradıysa onun yanında saf tutma özelliğimle tanınıyorum. Şimdi bugün Ankara dışında olmam münasebetiyle Mansur Bey'e bir ziyarette bulunmadım ama kendisiyle telefonla görüştüm ve bu duygularımı anlattım. Onun bilgisi dışında da herhangi bir açıklama yapmak durumunda değilim. Ama bildiğim bir tek şey var. O gerçekliğin üzerinde durmak zorundayım ve tekrarlamak mecburiyetindeyim.

“YAVAŞ HİÇ KiMSENiN HiMAYESiNE MUHTAÇ BiR KiŞiLiK DEĞİLDİR”

Mansur Yavaş hiç kimsenin himayesine muhtaç bir kişilik değildir. O sebeple kendisinin de bu meselelere böyle baktığı kanaatini taşıyorum. Adaleti kullanarak siyaset üzerinde vesayet oluşturmaya kalkışmak ya da siyasi rakipleri bu yöntemle tasfiye etmeye yeltenmek Türk demokrasisine fayda değil zarar verir, bunu yapanlara da zarar verir. Milletin gözünde farklı anılmaya başladıklarının farkında olmalarını temenni ederim.”