Arabesk müziğin sevilen sesi Derya Bedavacı, geçtiğimiz akşam Kıbrıs’ta sahne alarak sevenleriyle buluştu. Konserde belirgin şekilde zayıfladığı gözlenen sanatçı, formunu koruma yöntemini ve sırrını hayranlarıyla paylaştı.

Diyet ve spora başladığını dile getiren Bedavacı, kilo vermek isteyenlere altın bir tavsiyede bulundu.

Ünlü isim, "Spora ve diyete başladım. Herkese tavsiyem; az yesinler ve sofradan aç kalksınlar" ifadelerini kullandı.

Sivas doğumlu olan ve yedi kardeşli bir ailenin üçüncü çocuğu olan Derya Bedavacı, yaşamını İzmir’de sürdürüyor ve Ada Su adında bir kız çocuğu annesi. Müziğe şiir yazarak başlayan sanatçı, müzik kariyerinde önemli başarılara imza attı. 2018 yılında yayımladığı "Sayende" albümündeki tüm söz ve besteler kendisine ait.

Başarılı beste çalışmalarıyla da tanınan Derya Bedavacı; Kubat’ın seslendirdiği "Veda", Hakan Altun’un "Saki" ve Ferhat Göçer’in "Sanane" gibi popüler şarkıların bestecisi olarak da biliniyor. Ayrıca Hakan Altun’la birlikte seslendirdiği "Kavuşmalıyız" teklisi, sanatçının dinleyici kitlesini önemli ölçüde genişletti.