Derya Şensoy'dan duygusal kutlama!



Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy ile oyuncu olan Derya Baykal’ın evliliğinden dünyaya gelen Derya Şensoy başarılı kariyeri ile adından sıklıkla söz ettiriyor.



Sahnelere yabancı olmayan ünlü isim bugüne kadar bir çok projede sergilediği başarılı performanslarla magazin gündeminde sık sık yer verilen isimlerden biri olmayı başarıyor. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Derya Şensoy uzun süredir fırtınalı bir aşk yaşıyor.



Hesapta Aşk, Çakallarla Dans 4, Deli Ormanlı, Sonsuza Dek Nedime, Bu Sayılmaz gibi projelerde hayat verdiği karakterler ve başarılı oyunculuk performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan 35 yaşındaki Şensoy’un uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisine yaptığı romantik kutlama kıskananlar çatlattı.



Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isim, aşkını da gözler önünde yaşamaktan çekinmiyor. Kendisi gibi oyuncu olan sevgilisiyle paylaştığı kareler takipçilerinden tam not alıyor.



Ünlü çift aşklarını ilk olarak şubat ayında sevenleriyle paylaştı. 20 Eylül‘de 34 yaşını kutlayan Yağız Can Konyalı için Ferhan Şensoy romantik bir kare ile birlikte, duygularını ifade ettiği bir resim paylaştı.

Ünlü oyuncu paylaşımına ''sevgilim, iyi ki sen! İyi ki doğdun!'' notunu düşmeyi de ihmal etmedi.Paylaşılan mutluluk karesinin ardından ünlü çiftin ne zaman evleneceği de merak konusu oldu