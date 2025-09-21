Derya Uluğ'dan radikal değişim kararı!



Okyanus şarkısıyla müzik piyasasına adım atan derya Uluğ seslendirdiği parçalar ve samimi tarzıyla geniş çapta bir hayran kitlesine kavuştu.



Seslendirdiği parçalar kadar sahne performanslarıyla da konuşulan 39 yaşındaki Uluğ, Kanunlar Gibi, Canavar, Ne Münasebet, Leyla Ve Mecnun, Şansım Olsun gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atmayı sürdürüyor.



Ünlü sanatçı son olarak ani imaj değişikliği ile magazin gündemine bomba gibi düştü.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Derya Uluğ hayatındaki gelişmelerden hayranlarını da habersiz bırakmıyor.

Son olarak yaptığı paylaşım dikkatleri üzerine çeken 39 yaşındaki şarkıcının yeni imajı tartışma yarattı Derya Uluğ‘nun saç rengi ve tarzı hayranlar ikiye böldü.

Ünlü sanatçı Shakira‘ya olan benzerliği ile dikkatleri üzerine çekti.