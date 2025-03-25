Deste deste dolar basan 3 kalpazana polis baskını! Bayram’da piyasaya süreceklerdi!

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Mersin polisi, matbaa kurup piyasaya sahte dolar basıp sürmeye çalışan 3 kişilik bir çeteyi çökertti. Polis, çeteye ait yerde yaptığı aramada 7 milyon 99 bin 200 dolar sahte doları buldu. Zanlıların piyasaya bastıkları sahte 300 bin doları sürmeye hazırlandığı öğrenildi.

Mersin polisi, matbaa kurup yaklaşık 300 milyon liralık sahte dolar basan ve piyasaya sürmeye çalışan 3 kişilik kalpazan şebekesini çökertti. Basılmış ve basıma hazır toplam 7 milyon 99 bin 200 sahte dolarla ele geçirilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Matbaa kurup deste deste dolar basmışlar! Kurye dağıtım için harekete geçmişti

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Silifke Büro Amirliği ekipleri parada sahtecilik suçuna yönelik hassas ve titiz bir çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen bazı şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Takip sonrasında delilleri elde eden polis matbaa kurup sahte dolar basan H.U.'yu, piyasaya süren Y.T.'yi ve kuryelik yaparak diğer illere dağıtan A.T.'yi operasyonla yakaladı.

Matbaa kurup deste deste dolar basmışlar! Kurye dağıtım için harekete geçmişti

Kurye 132 bin sahte dolarla yakalandı

Operasyonun detaylarına da ulaşıldı. Polisin çalışmasında takipte olan kurye A.T.'nin, Mersin otogarında düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı öğrenildi. Kuryeden 100 dolarlık banknotlar halinde 132 bin sahte ABD Doları ve sahte paraların basım şablonlarının bulunduğu flaş disk ele geçirildi. Diğer iki şüpheli ise belirlenen adreslerde gözaltına alındı.

Matbaa kurup deste deste dolar basmışlar! Kurye dağıtım için harekete geçmişti

2 milyon 299 bin 200 sahte dolar piyasa sürülmeye hazırmış

Sahte dolar basan şüpheli H.U.'nun kurduğu matbaa yapılan aramada ise 2 milyon 137 bin 200 sahte dolar, 4 milyon 800 bin kesime ve renklendirilmeye hazır A4 kâğıdı üzerinde sahte dolar, 5 adet para basma makinesi, 2 adet para sayma makinesi, 1 adet kontrol cihazı ve 2 adet hard disk ele geçirildi.

Toplamda hazır basılarak piyasaya sürülmeye çalışılan rakamın 2 milyon 299 bin 200 ABD Doları olduğu, basım aşamasındakilerle tutarın 7 milyon 99 bin 200 dolar olduğu öğrenildi.

Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Matbaa kurup deste deste dolar basmışlar! Kurye dağıtım için harekete geçmişti

Matbaa kurup deste deste dolar basmışlar! Kurye dağıtım için harekete geçmişti

Matbaa kurup deste deste dolar basmışlar! Kurye dağıtım için harekete geçmişti

Son Haberler
İstanbul'da yangın paniği! Ekipler alevlere müdahale ediyor
İstanbul'da yangın paniği! Ekipler alevlere müdahale ediyor
Süper Lig’de 29. hafta yarın başlıyor
Süper Lig’de 29. hafta yarın başlıyor
Sağlık hizmeti kapınıza geliyor
Sağlık hizmeti kapınıza geliyor
İstanbul'da marketlerin korkulu rüyası! Polislere o soruyu sorarak tepki gösterdi
İstanbul'da marketlerin korkulu rüyası! Polislere o soruyu sorarak tepki gösterdi
MEB duyurdu! Özel okullar yakın takibe alındı
MEB duyurdu! Özel okullar yakın takibe alındı