Destek için başladı patron oldu

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş'ta 2 çocuk annesi kadın, eşine destek amaçlı başladığı ayakkabı imalatında, kendi işinin patronu oldu.

Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki iş yerinde ayakkabı imalatı yapan iki çocuk annesi Ayşe Akbolat, geç saatlere kadar çalışan eşine destek olmak amacıyla 12 yıl önce harekete geçti. Kendi işinin patronu olan Akbolat, 7 kişiye istihdam sağlayarak kadınlara da örnek oluyor.

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YANINDA 7 KİŞİ ÇALIŞIYOR

İki çocuk annesi Ayşe Akbolat, "Çocuklarımı büyüttüm. Eşim ayakkabı imalatı ile uğraşıyordu. Geç saatlere kadar çalışıyordu. Ben de ona nasıl destek olabilirim diye düşündüm. 12 yıldır bu işle uğraşıyorum. Bu işte ilerledim. Şu an burada 7 kişiye iş imkanı sağladım. Güzel şeyler yapmak için uğraşıyorum, çabalıyorum" dedi.

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"İSTEDİKLERİMİ YAPTIM"

Her kadının kendisi gibi çalışmasını istediğini söyleyen Akbolat, "Çünkü ben çalışmaya başladıktan sonra kendi ayaklarımın üzerinde daha iyi durdum. Kendi istediklerimi yaptım. Çocuklarım için daha güzel gelecek hazırladım. Daha da verimli olmak için çabalıyorum. Burada ayakkabılar yapıyoruz, ayakkabılar üretiyoruz. Bir kadın olarak iş yeri açmak kendine olan güveni daha da artırıyor. İnsanın hayata bakış açısı değişiyor" ifadesini kullandı.

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