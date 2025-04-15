Destek paylaşımı sonrası kovulmuştu! Furkan Andıç günler sonra sessizliğini bozdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Destek paylaşımı sonrası kovulmuştu! Furkan Andıç günler sonra sessizliğini bozdu

Boykot paylaşımı sonrası TRT’de yayınlanan Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat’a sevgilisi Furkan Andıç, destek olmuştu. Furkan Andıç da destek sonrası başrol olduğu diziden kovulmuştu. Bir süredir paylaşım yapman ünlü oyuncu günler sonra sessizliğini bozdu.

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, CHP'nin başlattığı boykot çağrısına destek vermesinin ardından TRT ‘de yayınlanan Teşkilat dizisinden apar topar çıkartılmıştı.

Aybüke Pusat’a destek veren diğer ünlü isimlerde işten çıkarılmıştı. Güzel oyuncunun sevgilisi Furkan Andıç, Pusat'a "Yanındayım gülüm" paylaşımıyla destek olmuştu.

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ÖĞRENCİLERE DİKKAT ÇEKTİ

Günlerdir sessizliğini koruyan oyuncu dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Andıç, paylaşımında 83 öğrencinin hâlâ tutuklu olduğunu vurguladı. Oyuncunun paylaşımına "Helal olsun geri adım atmamış" yorumlarında bulundular.

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