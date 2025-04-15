Destek paylaşımı sonrası kovulmuştu! Furkan Andıç günler sonra sessizliğini bozdu

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, CHP'nin başlattığı boykot çağrısına destek vermesinin ardından TRT ‘de yayınlanan Teşkilat dizisinden apar topar çıkartılmıştı.
Aybüke Pusat’a destek veren diğer ünlü isimlerde işten çıkarılmıştı. Güzel oyuncunun sevgilisi Furkan Andıç, Pusat'a "Yanındayım gülüm" paylaşımıyla destek olmuştu.
ÖĞRENCİLERE DİKKAT ÇEKTİ
Günlerdir sessizliğini koruyan oyuncu dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Andıç, paylaşımında 83 öğrencinin hâlâ tutuklu olduğunu vurguladı. Oyuncunun paylaşımına "Helal olsun geri adım atmamış" yorumlarında bulundular.