Destekçilerine “çöp” diyen Biden’a Trump çöpçü olarak tepki gösterdi

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın mitinginde konuşan komedyen Tony Hinchcliffe, Porto Riko'yu "yüzen çöp adasına" benzetti.

Biden bu sözler üzerine, "Donald Trump'ın karakteri yok. Latin toplumu onun umurumda değil. Geçen gün mitinginde bir konuşmacı Puerto Rico'yu yüzen bir çöp adası olarak tanımladı. Benim görebildiğim tek çöp onun destekçileri." ifadelerini kullandı.

Bu sözleri kınayan Trump, Wisconsin'ın Green Bay kentinde bir çöp kamyonuna binerek çöp topladı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, kameralara dönerek, "Çöp kamyonumu nasıl buldunuz? Bu kamyonu Kamala ve Joe Biden'ın şerefine sürüyorum." ifadelerini kullandı.