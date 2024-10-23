Destici: Hain terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Sincan Devlet Hastanesi ve diğer hastanelerde yaralıları ziyaret ettiklerini belirtti. Etlik Şehir Hastanesi'ndeki yoğun bakım hasta durumunu göz önünde bulundurarak rahatsız etmediklerini ifade eden Destici, Bilkent Şehir Hastanesi'nde de 7 yaralının bulunduğunu söyledi. Ziyaretlerinde geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini vurgulayan Destici, ülkenin bu tür saldırılardan korunması için dua etti. Ayrıca, terörle mücadelede birlik ve beraberlik mesajı vererek, devletin ve güvenlik güçlerinin yanında olduklarını yineledi.