Destici Mehmet Şimşek'e seslendi: Emeklinin hakkını ver

Ramazan bayramında emekli ikramiyesinin en az 5 bin TL olması gerektiğini söyleyen Destici "Biz diyoruz ki bu ramazan ayı için 5 bin TL olsun. Kurban Bayramı için en azından bir küçükbaş koyun ve keçi alıp kurban kesmesi için Kurban Bayramı ikramiyesinin 10 bin TL olmasını teklif ediyoruz. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e de buradan sesleniyorum; elini vicdanına koy emeklinin hakkını ver" diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bolu’nun Gerede ilçesinde partisi tarafından düzenlenen iftar yemeğine iştirak etti. İlçede bulunan bir otelde düzenlenen iftar yemeğine Mustafa Destici ile birlikte partinin ilçe belediye başkan adayı Akif Allar ile parti yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. Salona girişte partililere eliyle iftar yemeği dağıtan Destici, daha sonra partilileri selamladı.

İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını belirterek, "Cumhur İttifakı, 15 Temmuz hain darbe gecesi kuruldu. 2017 referandumunda birlikte olduk. 2018 yılında seçimleri birlikte kazandık. 2019 yılında yine birlikte olduk. Daha geçtiğimiz yıl 2023 seçimlerini yine Cumhur İttifakı olarak birlikte kazandık. Ve şimdi 2024 yerel seçimlerine geldik. Cumhur İttifakı'nın şu an 3 partisi bulunuyor. İş birliği yaptığımız yerler var, ayrı ayrı girdiğimiz yerler var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ve bütün büyükşehir belediyelerinde iş birliği yapıyoruz. Bolu ve Gerede belediyesinde Cumhur İttifakı'nın ayrı ayrı adayları var. Bizim de burada kazanacak bir adayımız var. Bir başka dedikodu dolaşıyor. İktidar belediyesi kazanmazsa yatırım gelmezmiş. Biz Cumhur İttifakıyız zaten. Onun için Cumhurbaşkanı bizim adayımızdı. Bunların hepsi boş laflar bunların. Sadece seçimi kazanmak ve koltuğu muhafaza etmek için söylenmiş sözler" dedi.

Destici, emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin yetersiz olduğunu ifade ederek açıklamasına şöyle devam etti:

"2010 referandumunda anayasa değişikliğinde o zaman AK Parti’ye madem bu anayasa değişikliği yapılıyor o zaman bizim de birkaç tane talebimiz var dedik. Bunlardan biri memura sendika hakkı veriliyor emekli memura yok. O zaman emekli memurlar da normal memurların toplu sözleşme hakkından yararlansınlar dedik. Onların maaşı ne kadar artıyorsa emekli memurunda o orada artsın. Bunu kabul de ettirdik. En son ocakta ne gördük. Önce bir zam açıklandı. Memur emeklisine 49.25, işçi, Bağ-Kur, SGK emeklisine yüzde 37.5. Biz dedik yine dile getirdik bu olmaz. Bunu da 49.25 dedik ve sonuçta 49.25. Yeter mi yetmez. En düşük emekli maaşının bir asgari ücret olan 17 bin TL’ye çıkarılması gerektiğini bir kez daha buradan haykırıyoruz. "