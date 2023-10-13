Detoks etkisi yapan bitkiler belli oldu

Editör: Erkavim Yıldırım

Detoks etkisi yapan bitkilerin ortaya çıkması dikkat çekti. Uzmanından dikkat çeken açıklamalar geldi.

Uzmanı, “Kekik uçucu yağı, yeşil çay, mate bitkileri, kiraz sapı, biberiye yaprakları, funda yaprakları, Isırgan yaprakları” diyerek 7 farklı detoks etkisi yapan bitkileri açıkladı.

DETOKS NEDİR?

Detoks; özel ürünler kullanarak, oruç tutarak, saunaya girerek veya belirli bir diyet izleyerek vücudu toksinlerden arındırmayı veya kilo vermeyi amaçlayan uygulamadır.

DETOKS NASIL YAPILIR?

Vücut detoksuna başlarken öncelikle vücuttaki toksin yükünü hafifletmek gerekir. Böylelikle vücudun doğal detoksifikasyon sürecini kolaylaştırmak mümkün olur. Detoks sürecinde vücudun sağlığını etkileyerek iyileşme sürecine engel olan alkol, kafein, sigara, rafine şeker ve doymuş yağların tüketimini azaltmak veya sonlandırmak gerekir. Ayrıca kimyasal bazlı kişisel sağlık bakım ürünlerinin kullanımını en aza indirmek ve bu ürünlerin doğal alternatiflerini kullanmaya başlamak faydalı olur.

Vücudun kendi detoks sisteminin sağlıklı çalışmasının önündeki bir diğer engel ise hormonal dengeyi etkileyen strestir. Stresle başa çıkmak için stres oluşturan ortamlardan ve aktivitelerden uzak durmak, stresi azaltan aktivitelere yönelmek gerekir. Her ne kadar stres hayati durumlarda adrenalin salgılanmasını tetikleyerek fayda sağlasa da büyük miktarda toksin oluşturması ve karaciğerdeki detoksifikasyon işlemini yavaşlatması nedeniyle sürekli strese maruz kalmak sağlığı olumsuz etkiler. Basit meyve ve sebze detoksları ile sağlıklı beslenme alışkanlığı edinilebilir. Şeker kullanımını azaltan detokslara başvurulabilir. Böylelikle vücut için sağlıksız olan besinlerin tüketimi azaltılır ve daha sağlıklı bir vücut elde edilir. Ancak detoks diyetlerinin bir doktor veya diyetisyene danışmadan uygulanması halinde sağlığın riske atılabileceğini unutmamakta fayda vardır.