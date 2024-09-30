Deutsche Bank’tan kritik Türkiye yorumu

Deutsche Bank Türkiye’ye yönelik yaptığı yeni analizinde ekonomik aktivitede yavaşlama ve enflasyondaki düşüş ivmesinin devamını tahmin etti.

Deutsche Bank Ekonomisti Yiğit Onay tarafından hazırladığı notta sürdürülebilir olmayan bir genişleme dönemi sonrasında, iç talepteki ılımlılığa bağlı olarak ekonominin 2024’de soğumasını beklediklerini belirtti.

Büyümede son beş senede ortalama olarak yaklaşık yüzde 5'lik büyüme yakalandığını belirten Onay 2024 için büyüme öngörülerinin yüzde 3 olduğuna yer verildi.

Onay, iç talepte beklenen yavaşlama ve para birimindeki reel değerlenme sebebiyle enflasyonun yılın geri kalanında daha da düşmesini beklediklerini dile getirdi.

Bankanın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 42 düzeyinde. Onay, mevcut politika kapsamının korunması durumunda enflasyonun 2025 sonunda yüzde 23 civarına gerileyeceğini öngördü.

NOTTA PARA POLİTİKASINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERDE YER ALDI.

Onay, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ilk çeyrekte artan enflasyonist baskılara hem makro ihtiyati politika tedbirleri hem de faiz artırımı yoluyla kararlı bir şekilde yanıt vererek sıkı duruşunu koruduğunu belirtti.

TCMB'nin bilanço dışı yükümlülükleri, kırılgan beklentiler ve enflasyondaki güçlü atalet temkinli bir duruş gerektireceğinden, politika faizini son çeyreğin ortasına kadar yüzde 50 düzeyinde sabit tutmasını beklediklerini dile getirdi.

Onay, TCMB'nin kasımda politika faizini 250 baz puan indirerek gevşetmeye başlayacağını öngördüklerini politika faizi için 2024 sonu beklentilerinin yüzde 45 olduğunu vurguladı.