17 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Haliç kıyısındaki dev arazi kimin oldu. AYM kararını açıkladı

Haliç kıyısındaki dev arazi kimin oldu. AYM kararını açıkladı

Anayasa Mahkemesi, Haliç Projesi kapsamında yıkılan Rum Vakfı'na ait taşınmaza ilişkin dosyayı karara bağladı. Kararda, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kanuna aykırı hareket ettiğini ve mülkiyet hakkının ihlal edildiğini kaydetti.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 19:29
Takip Et

Dev araziyle ilgil olarak Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı

Haliç kıyısındaki dev arazi kimin oldu. AYM kararını açıkladı
+
Aa
-

Boyacıköy Panayia Evangelistra Kilisesi ve Mektebi Vakfı, 2008 yılında AKP iktidarı tarafından çıkarılan genelgeye dayanarak Beyoğlu’nda Haliç kıyısında bulunan taşınmazlarının iadesini istedi.

Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne yaptığı başvuruda, diğer 16 taşınmazla birlikte, Haliç kıyısında bulunan ve halihazırda Dimistokli, Yani, Sare, Despina ve Aleksandar adına tescilli taşınmazın iadesini istedi.

Vakıf, başvuru dilekçesinde , 1966 tarihli kadastro tutanağını, 1912 ve 1936 beyannamesini, taşınmaz üzerindeki dört dükkanın Haliç Projesi kapsamında yıkılmasına ilişkin kararı ve yazışmaları, taşınmazla ilgili emlak vergisi beyannamesi örneklerini, dükkanlarla ilgili kira kontratlarını vb ekledi.

TALEP MAHKEMEDE DE REDDEDİLDİ

Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü evrakların eksik olduğu gerekçesiyle iade talebini reddetti. Vakıf konuyu mahkemeye taşıdı. İadesi istenen taşınmazların iktisabının yıllar öncesine dayandığını eksik olduğu söylenen belgeleri temin etmenin mümkün olmadığını, cemaat vakıflarının 1936 yılından sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün denetimine girdiğini, istenen belgelerin çoğunun müdürlüğün arşivlerinde bulunduğunu kaydetti. Ancak talep mahkemede de reddedildi.

ARAZİ HALİÇ KIYISI'NDA BULUNUYOR

Bunun üzerine vakıf, konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

Anayasa Mahkemesi şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

İdari işlem ve mahkeme kararında, vakfın ibraz ettiği belgelerin neden tescile dayanak teşkil etmediğiyle ilgili olarak bir açıklama yapılmamıştır.

Genel Müdürlüğün vakfın sunabileceği delilleri sınırlandırıcı bu uygulamasının kanuni temeli bulunmamaktadır.

Kanunun gerekçesinde, cemaat vakıflarının Hazine’ye geçmiş taşınmazlarının adli yargıda dava açılmasına gerek kalmadan idari yoldan cemaat vakıflarına iade edilmesinin temin edilmesi amaçlanmasına rağmen, genel müdürlüğün yorumu iade imkanını güçleştirmiştir.

Rum Vakfı’nın yıkılan taşınmazının bulunduğu arazi Haliç Kıyısı’nda bulunuyor.

HÜKÜM: YENİDEN YARGILAMA YAPILMAK ÜZERE

Anayasa Mahkemesi inceleme sonunda şu hükmü kurdu:

Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna,

Kararın bir örneğinin mülkiyet hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 10. İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. (Patronlar Dünyası)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
1
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
2
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
3
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
4
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
5
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
6
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
7
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
﻿Adliye önünde çıkan tartışmada kan aktı
﻿Adliye önünde çıkan tartışmada kan aktı
﻿Adliye önünde çıkan tartışmada kan aktı
﻿2. Dünya Savaşı sonrası en düşük artış
﻿2. Dünya Savaşı sonrası en düşük artış
﻿2. Dünya Savaşı sonrası en düşük artış
﻿Uyuşturucu taciri polisten kaçamadı
﻿Uyuşturucu taciri polisten kaçamadı
﻿Uyuşturucu taciri polisten kaçamadı
﻿Sapanca Gölü'nde su seviyesi düştü
﻿Sapanca Gölü'nde su seviyesi düştü
﻿Sapanca Gölü'nde su seviyesi düştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.