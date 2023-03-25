25 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bir şehri yok edecek gücü olan asteroit Dünya ve Ay arasından geçecek

Bir şehri yok edecek gücü olan asteroit Dünya ve Ay arasından geçecek

Çarpması halinde bir şehri yok edebilecek dev bir asteroit hafta sonu zararsız bir şekilde Dünya ile Ay'ın yörüngeleri arasından geçip gidecek.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 17:22
Takip Et

Dev asteroit Dünya ile Ay arasından geçecek

Bir şehri yok edecek gücü olan asteroit Dünya ve Ay arasından geçecek
+
Aa
-

Dev asteroit hafta sonu zararsız bir şekilde Dünya ile Ay'ın yörüngeleri arasından geçip gidecek. Bilim insanları bu sırada asteroidi yakından inceleme olanağı bulacak.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre asteroitlerin Dünya'nın yörüngesine yakın bir şekilde geçmesi sık rastlanan bir olay. Ancak Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) bu kadar büyük bir asteroidin bu kadar yakın geçişine yaklaşık 10 yılda bir rastlandığını belirtiyor.

Bir ay önce keşfedilen ve 2023 DZ2 adı verilen asteroidin çapının 40 ila 90 metre arasında olduğu tahmin ediliyor.

Cumartesi günü Ay'a 515 bin km mesafeden geçecek olan asteroit, Pazar günü TSİ 02.30'da saatte 28 bin km hızla Dünya'ya 68 bin km mesafeden geçecek.

ASTEROİDİN GEÇİŞİ CANLI İZLENEBİLECEK

Bu, Ay ile Dünya arasındaki uzaklığın yarısından daha az ve bu mesafeden dürbün ve küçük teleskoplarla gözlenebilecek.

Avrupa Uzay Ajansı'nın gezegen savunma departmanı sorumlusu Richard Moissl, 'şehir yıkan' asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali olmadığını, yakın geçişiyle de gözlem için büyük olanak sağladığını söyledi.

Sanal Teleskop Projesi (Virtual Telescope Project) web sitesinden asteroidin geçişi canlı izlenebilecek.

2023 DZ2 asteroidi 2026'da yeniden Dünya'ya yakın geçecek. Başlangıçta o geçişte küçük de olsa Dünya'ya çarpma ihtimali olabileceği sanılmış, ancak gökbilimciler daha sonra bu ihtimalin olmadığını söylemişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
1
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
2
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
3
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
4
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
5
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Suriye'de ABD üssüne yeni saldırı
6
﻿Suriye'de ABD üssüne yeni saldırı
﻿Suriye'de ABD üssüne yeni saldırı
﻿Kar sağanak fırtına toz taşınımı hepsi birden geliyor. Meteoroloji'den 8 kente turuncu 4 ile sarı uyarı
7
﻿Kar sağanak fırtına toz taşınımı hepsi birden geliyor. Meteoroloji'den 8 kente turuncu 4 ile sarı uyarı
﻿Kar sağanak fırtına toz taşınımı hepsi birden geliyor. Meteoroloji'den 8 kente turuncu 4 ile sarı uyarı
﻿Vakıfbank Türk Hava Yolları'na set vermedi
﻿Vakıfbank Türk Hava Yolları'na set vermedi
﻿Vakıfbank Türk Hava Yolları'na set vermedi
﻿Giresunspor hazırlık maçında Orduspor'a fark attı
﻿Giresunspor hazırlık maçında Orduspor'a fark attı
﻿Giresunspor hazırlık maçında Orduspor'a fark attı
﻿İtalya’ya son 24 saatte 2 binden fazla düzensiz göçmen ulaştı
﻿İtalya’ya son 24 saatte 2 binden fazla düzensiz göçmen ulaştı
﻿İtalya’ya son 24 saatte 2 binden fazla düzensiz göçmen ulaştı
﻿Avukatlık bürosunda silahlı saldırı
﻿Avukatlık bürosunda silahlı saldırı
﻿Avukatlık bürosunda silahlı saldırı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.