Dev balina avlanan dalgıcı yuttu. Uçak kazasından da kurtulmuştu

ABD’li dalgıç Michael Packard, dalış sırasında yaşadığı inanılmaz bir olayla adını dünya gündemine yazdırdı.

Massachusetts eyaletindeki Cape Cod Yarımadası’nda ıstakoz avlarken, devasa bir kambur balina tarafından yutulan Packard, tam 40 saniye boyunca bu dev memelinin ağzında sıkışıp kaldı.

Neyse ki Packard, hafif yaralarla bu sıra dışı kazayı atlattı ve sosyal medya üzerinden yaşadıklarını paylaştı.

Balinanın ağzına nasıl düştüğünü anlatan Packard, Reddit'teki kullanıcıların sorularını yanıtladı. “O an öleceğimi düşündüm,” diyen Packard, korku dolu anlarını mizahi bir dille anlattı.

Balinanın ağzında bulunduğu süre boyunca yaşadıkları ve sonrasında aldığı ilginç sorular, olayın etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

KOMİK SORULAR VE CEVAPLAR

Packard'ın bu şaşırtıcı macerası, Reddit kullanıcılarının merakını cezp etti. Kullanıcılar, olayı hem ciddiyetle hem de esprili bir dille sorguladı.

Örneğin, "Balinanın dili köpek gibi pürüzsüz müydü, yoksa kedi gibi sert miydi?" sorusuna Packard, "Dalış kıyafetim vardı, bu yüzden pek hissetmedim," yanıtını verdi. Ayrıca, "Balinaya bir isim verdin mi?" sorusuna ise “Henüz değil, ama insanlar bana 'Yunus' ya da 'Jonas' diyor," diyerek güldürdü.

HEMŞİRE LOTO NUMARALARINI SORDU

Packard, balinanın ağız hareketleri ve diliyle dışarı itildiğini söyledi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Packard, ciddi bir yaralanma yaşamadan bu ilginç kazayı atlattı. Doktorlar, balinanın ağzında kaldığını öğrendikten sonra ona birçok soru sormuş. Bir hemşire ise, şakayla karışık bir şekilde Packard’a loto numaralarını bile sormuş.

TÜKÜRÜNCE KURTULDU

Packard, başta bir köpekbalığı tarafından yutulduğunu düşündüğünü, ancak dişlerin olmaması ve büyüklüğü nedeniyle balinanın ağzında olduğunu fark ettiğini belirtti. Zifiri karanlıkta sıkışıp kaldığını ifade eden Packard, balinanın onu dalış yaptığı yerin yakınına tükürdüğünü de ekledi.

Bu olay, Packard'ın başına gelen ilk büyük kaza değil. 2001 yılında da bir uçak kazasından kıl payı kurtulmuş olan Packard, hayatı boyunca unutamayacağı iki büyük olay yaşamış. Hem denizde hem de havada ölümle burun buruna gelen Packard, bu talihsiz olayları şans eseri hafif yaralarla atlatmayı başarmış.

YILLARCA ANLATILACAK HİKAYE

Michael Packard'ın kambur bir balina tarafından yutulma hikâyesi, sadece dalgıçların karşılaşabileceği benzersiz tehlikelerden birini gözler önüne seriyor. Her ne kadar bu tehlike herkesin başına gelmeyecek kadar nadir olsa da, Packard’ın bu unutulmaz anısı, yıllarca anlatılacak bir macera olarak hafızalara kazındı.