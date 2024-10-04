Dev banka TCMB’nin faiz indirimini öteledi. Enflasyon beklentisini yükseltti

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, TCMB’den ilk faiz indirim beklentisini Kasım ayından Ocak ayına ötelediğini paylaştı.

Clemens Grafe ve Başak Edizgil imzalı değerlendirme kapsamında bankanın 2024 için yıllık enflasyon tahmini yüzde 40'tan yüzde 44'e çıkarıldı.

Ekonomistler, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın perşembe günü enflasyon ivmesinde sürdürülebilir bir düşüş sağlanması ve enflasyon beklentilerinin banka hedefleriyle uyumlu şekle getirilmesi yönelik ilerleme sağlanması gerektiği yönündeki yorumlarına atıfta bulundular.

Banka tarafından yayımlanan notta, "Arka arkaya açıklanan enflasyon verileri, merkez bankasının politika faizini düşürmesi için gereken seviyenin üzerinde kalmaya devam ediyor. Enflasyonda yavaşlama olmaması ve hanelerin satın alma gücündeki sürekli aşınma, aralık ayında asgari ücretin daha yüksek olma olasılığını da artırıyor ve gelecek yıl enflasyona yönelik yukarı yönlü risk oluşturuyor" ifadeleri kullanıldı.

Banka, TCMB'nin erken gevşeme yapma riskinin düşük olduğu kanısında.